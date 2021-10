Squid Game obtient une vidéo musicale country SNL remplie de spoilers de Pete Davidson et Rami Malek

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous entrez et sortez des saisons de Saturday Night Live au fur et à mesure qu’ils parcourent de nouveaux joueurs en vedette, et vous les aimez ou vous prenez un laissez-passer en fonction de vos goûts. Parfois, l’hôte vous fera jeter un coup d’œil. Cette semaine, Rami Malek a animé, et il était drôle ! Et bizarre ! Tout comme nous l’aimons. Cette semaine, lui et Pete Davidson ont rendu service à tous ceux qui dormaient Jeu de calmar. Ils ont résumé, satirisé et chanté une ballade country de Squid Game qui serait à l’aise sur CMT.

Maintenant, j’ai vécu partout dans le monde (militaire), mais j’ai été élevé par deux personnes nées et élevées dans le Sud, je peux TOUT vous dire sur la musique country, c’est dans mes gènes. Bien que complètement épris de country classique, ma coupure est probablement autour de Dwight Yoakum. Ce qui rend cette chanson et cette vidéo de SNL tellement plus, c’est la critique sur le country contemporain. Il le cloue !

La caricature d’une traînante méridionale dans le pays contemporain est hors de contrôle. Les tropes de la chanson country d’antan qui sont encore inexplicablement chantés aujourd’hui sont tous représentés. Le vieux pick-up, le chien (dawg), l’ex gênant, les problèmes d’argent, le cheval sur fond de grange décrépite, le problème d’alcool évoqué par la note de bar non payée ; vérifie, vérifie, vérifie, vérifie ! Cependant, l’élément décisif est le backbeat hip-hop et le crochet de ver d’oreille empruntés désormais omniprésents, qui sont les seules choses qui rendent tolérable le gémissement incessant des difficultés. Félicitations à l’auteur-compositeur et bien sûr, à Pierre Davidson et Rami Malek. « C’est ce qui se passe dans le Squid Game… c’est comme ça qu’on joue au Squid Game… » Ce crochet et ce battement ? Je le creuse.

En parlant de félicitations, si vous faites partie de ceux qui avaient besoin de Jeu de calmar amorce, qu’attendez-vous? Jeu de calmar est en passe de devenir la plus grande émission de Netflix à ce jour ! C’est le numéro 1 sur Netflix dans 90 pays et ça continue ! Bien que le clip ait fourni des spoilers au poulet frit, vous vous refusez. Les discussions sans fin que j’ai eues sur les décisions qui seraient prises si vous jouiez à Squid Game ont varié d’hystériques à profondes. C’est de l’action, du mystère, de l’horreur, du gangster, de la dystopie, de l’histoire d’amour, du drame, du thriller… Je pourrais continuer ; c’est le Baskin-Robbins des streamers. Choisissez simplement une saveur et le spectacle vous couvre.

Donc, si je vous ai vendu, c’est sur Netflix, ce qui devrait être facile à retenir, car les choses explosent là-bas. Ted Sarandos a 10 patates chaudes dans un jeu avec seulement quelques joueurs, mais c’est pour une toute autre série d’articles. Si vous avez pris en Jeu de calmar, où regarde mon calmar ? Quel est votre joueur préféré ? Qu’avez-vous pensé de la fin ? Comment feraient-ils une deuxième saison?

Hwang Dong-hyuk (La forteresse) a écrit et réalisé les neuf épisodes, tandis que la distribution met en vedette Lee Jung-jae (Chef d’équipe), Parc Hae-soo (Yungnyong-i Nareusya), Yeong-su Oh (La Grande Reine Seondeok), Wi Ha-Joon (Le plus grand divorce), mannequin Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae (Votre honneur), Anupam Tripathi et Joo-ryeong Kim.

