Katharine McPhee et David Foster: détails sur leur relation, y compris leur grossesse

En octobre 2020, Idole américaine L’ancienne Katharine McPhee a annoncé qu’elle attendait son premier enfant avec son mari David Foster.

Le couple a été repéré le mardi 6 octobre à Montecito, en Californie, et McPhee a été vu arborant une bosse de bébé.

Et le 24 février 2021, il a été confirmé que McPhee avait donné naissance à un magnifique petit garçon.

« Katharine McPhee et David Foster ont accueilli un petit garçon en bonne santé », a confirmé un représentant du couple à Gens. « Maman, papa et fils vont tous à merveille. »

Bien que ce soit le premier enfant de Katharine, ce sera le sixième bébé pour David Foster, car il a cinq filles issues de relations précédentes.

Dans la foulée de la nouvelle de la naissance du premier enfant de McPhee, revenons sur leur relation au fil des ans.

Katharine McPhee et David Foster se connaissent depuis un certain temps.

McPhee et Foster se connaissent depuis des années. Elle est devenue célèbre en tant que finaliste de la saison 5 de Idole américaine en 2006. Il est un producteur de musique Grammy qui a travaillé avec McPhee sur plusieurs chansons.

Quel est l’âge de David Foster?

Alors que l’âge n’est qu’un chiffre, McPhee et Foster sont séparés de 35 ans; David Foster a 71 ans et Katharine a 36 ans.

McPhee a moins de deux des trois filles de Foster de son deuxième mariage. McPhee est née en 1984. Sara Foster est née en 1981. Erin Foster est née en 1982. Jordan Foster est né en 1986.

David Foster était le beau-père de Gigi et Bella Hadid.

David Foster a épousé l’ancien mannequin et Vraies femmes au foyer de Beverly Hills star Yolanda Hadid le 11/11/11 à Beverly Hills.

Il était le beau-père des trois enfants de Yolanda issus de son précédent mariage avec le promoteur immobilier Mohamed Hadid, y compris les mannequins Gigi et Bella Hadid. Foster était avec Yolanda pendant neuf ans, dont quatre en tant que mari et femme.

Leur divorce a pris fin en mai 2017.

David Foster a travaillé avec certains des artistes les plus célèbres du secteur.

David Foster est un musicien, producteur de disques, compositeur et auteur-compositeur lauréat d’un Grammy.

Il a travaillé avec Andrea Bocelli, Toni Braxton, Michael Jackson, Céline Dion, Whitney Houston, Kenny Rogers, Jennifer Lopez, Chaka Khan, Alice Cooper, Donna Summer, Rod Stewart, Seal, Barbra Streisand, Madonna, Mary J. Blige, Josh Groban, Michael Buble, Christina Aguilera, Natalie Cole, Brandy Norwood, Olivia Newton-John, Kenny G et Chicago – pour ne citer que quelques-uns des noms notables avec lesquels il a travaillé.

Il a été nominé pour 47 Grammy Awards et en a remporté 16.

De qui sont les épouses de David Foster au fil des ans?

Foster a parcouru quatre fois l’allée matrimoniale.

Il a cinq filles biologiques et sept petits-enfants. Il a épousé BJ Cook au début des années 1970. Ils ont eu une fille, Amy, ensemble. Il a épousé sa deuxième épouse, Rebecca Dyer en 1982 et a divorcé en 1986. Ils ont eu trois filles ensemble: Sara, Erin et Jordan Foster.

Sa troisième épouse était Linda Thompson. Ils se sont mariés en 1991.

Les deux ont écrit plusieurs chansons ensemble, dont « I Have Nothing » pour Whitney Houston dans le film Le garde du corps.

Thompson avait autrefois été marié à Bruce (maintenant Caitlyn) Jenner et avait deux fils, Brody et Brandon Jenner dont Foster était le beau-père. Foster et Thompson ont divorcé en 2005. Et finalement, il a épousé Yolanda Hadid en 2011 et s’est séparé d’elle en 2015.

Qui est le premier mari de Katharine McPhee?

En 2008, McPhee, alors âgé de 23 ans, a épousé l’acteur Nick Cokas, qui avait 19 ans de plus que McPhee.

Les deux ont eu une rupture acrimonieuse, et les dates auxquelles chaque conjoint a prétendu se séparer ne correspondent pas. En 2013, McPhee a été vue en train d’embrasser Michael Morris, le réalisateur de son émission de télévision Fracasser – qui était marié!

À l’époque, son publiciste a affirmé que McPhee et Cokas s’étaient séparés. Cokas a affirmé que ce n’était pas du tout le cas. Il a fallu deux ans pour régler leur divorce, ce qui n’est arrivé qu’une fois que les deux se sont mis d’accord sur la date de leur séparation.

McPhee a payé cher sa liberté. Les tribunaux ont accordé à Cokas la moitié de ce que McPhee a gagné au cours de ses deux saisons sur Fracasser, la moitié de son contrat d’enregistrement de 700 000 € et la moitié des gains des chansons qu’elle a écrites et / ou enregistrées pendant leur mariage.

Cokas a également reçu une pension alimentaire pour époux d’un montant de 400 000 € par année.

McPhee et Foster ont déclenché des rumeurs de rencontres pour la première fois en mai 2017.

En mai 2017, McPhee et Foster ont été vus en train de se mettre à l’aise au restaurant Nobu de Malibu.

Un témoin oculaire a déclaré que le couple avait été observé en train de se saisir le visage et de s’embrasser. Ils agissaient généralement comme un couple, dégustant des sushis, buvant deux bouteilles de vin et partant ensemble dans un Uber quelques heures plus tard.

McPhee a parlé de Foster dans une interview en 2017.

Dans une interview en 2017, McPhee a évoqué les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec Foster:

«Nous sommes des amis très proches et nous sommes amis depuis longtemps. Je l’aime vraiment, vraiment, et je pense que c’est une personne incroyable. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent. «

Quand a eu lieu le mariage de Katharine McPhee et David Foster?

Katharine McPhee et David Foster se sont mariés à Londres le 28 juin 2019.

Qui sont les enfants de David Foster?

Comme mentionné précédemment, David Foster a cinq enfants: Amy S. Foster, Jordan Foster, Allison Jones Foster, Erin Foster et Sarah Foster.

Qui sont les enfants de Katharine McPhee?

Kartharine McPhee a un enfant – un magnifique petit garçon qu’elle et Foster ont accueilli le 24 février.

McPhee a parlé de sa grossesse lors d’un récent épisode de la Podcast Women on Top, qui est hébergé par Roxy Manning et Tammin Sursok.

«Maintenant que j’ai un garçon, il y a différentes choses dont je dois m’inquiéter pour lui apprendre par rapport aux choses auxquelles je penserais avec une fille», dit-elle.

« Mais c’est plutôt rafraîchissant parce que je sens que je n’ai pas besoin de penser à ces sociétaux » c’est comme ça que vous regardez « . Je pense que les hommes ont différents problèmes et différentes choses à craindre », a-t-elle ajouté.

Félicitations à l’heureux couple!

