Les 7 meilleures applications pour apprendre à jouer de l’orgue

Apprenez à jouer de l’orgue depuis votre Android à l’aide de ces applications.

Bien qu’il existe une infinité d’applications pour apprendre à jouer du piano, il n’y a pas beaucoup de variété à dire avec l’orgue. De plus, nous parlons d’un instrument difficile à apprendre si vous n’avez pas de connaissances musicales. Pour cette même raison, nous vous dirons aujourd’hui quelles sont les 8 meilleures applications pour apprendre à jouer de l’orgue.

Vous n’avez plus besoin de quitter la maison pour apprendre à jouer de l’orgueVous pouvez le faire avec l’une des applications que nous présenterons ci-dessous. Téléchargez celui que vous aimez le plus et voilà, la pratique rend parfait!

Apprenez à jouer de l’orgue avec ces applications

Piano parfait

Perfect Piano est une application pour apprendre à jouer du piano que vous pouvez configurer avec des sons de vrai piano, boîte à musique, orgue, Rhodes et synthétiseur. Jusqu’à présent, il sert de l’une des meilleures applications pour apprendre à jouer de l’orgue que vous trouverez sur Google Play.

Le mode d’apprentissage a 70 exemples de chansons, mais son répertoire est constamment mis à jour. Enregistrez vos mélodies en MIDI, partagez-les avec vos amis ou définissez-les comme sonneries.

Vrai piano

Bien qu’elle s’appelle Real Piano, cette application vous permet accéder aux cours d’orgue, de flûte et de guitare. Si vous cherchiez une application pour développer vos compétences musicales, celle-ci répondra à vos attentes.

Apprendre accords et notes de musique gratuitementque vous soyez musicien, amateur ou débutant. Configurez la taille et le type de piano à votre guise, avec les 88 touches et 7 octaves de l’application.

Orgue électronique pour jouer gratuitement

Le meilleur orgue musical virtuel et gratuit. L’orgue électronique à jouer gratuitement est une application dans laquelle vous pouvez apprendre à jouer de cet instrument de musique dans le confort de votre mobile.

L’outil contient une grande variété de sons couramment utilisés en Amérique latine et de haute qualité. Sans aucun doute, c’est une application conçue pour les personnes qui aiment les instruments de musique et veulent jouer de l’orgue sur leur smartphone.

Clavier et cordes de piano

Piano Keyboard and Strings est une application de clavier musical pour Android qui propose des sons réalistes de ** plus de 56 instruments, parmi lesquels se trouve évidemment l’orgue **. Comme son nom l’indique, vous pouvez également apprendre à jouer des instruments à cordes tels que la guitare, le violon et le violoncelle.

Explorez deux banques d’instruments disponibles pour une double reproduction sonore. Si vous recherchez une application qui vous permet apprendre à jouer de l’orgue et d’autres instruments, alors vous allez adorer celui-ci.

ORG 2020

ORG 2020 est une application pour apprendre à jouer de l’orgue qui met à votre disposition des milliers d’instruments de musique. L’outil propose également des milliers de rythmes, y compris des intros, des variations, des remplissages, des pauses et des pads avec des accords réels.

Choisissez parmi 3 méthodes à faible latence dans la configuration et se connecter à un vrai clavier musical à l’aide d’un câble USB MIDI. Utilisez votre téléphone comme un microphone avec des filtres audio!

Piano d’orgue et synthétiseur – Clavier musical

Vous aimez la musique et souhaitez découvrir les sons réels d’un orgue de concert? Eh bien, vous trouverez ici une solution parfaite qui s’adapte à vos goûts avec les sons les plus populaires du genre latin: cloches, chats, stacatos, fantaisie, guitares et autres.

Piano d’orgue et synthétiseur vous permet de changer le son en temps réel pendant que vous jouez. De plus, il a une latence de lecture minimale et une interface facile à utiliser. Comme si cela ne suffisait pas, il a un bon design pour jouer en direct et des commandes de mouvement des touches confortables. Asseyez-vous, détendez-vous et commencez à apprendre à jouer de l’orgue dès que possible.

Orgue de jeu

Voulez-vous apprendre à jouer d’un instrument de musique? Ensuite, installez cette application pour pouvoir apprendre à jouer de l’orgue depuis votre Android. C’est un jeu facile à utiliser qui sonne très bien et vous permettra de peaufiner vos compétences musicales.

L’orgue de jeu fonctionne sur toutes les résolutions d’écran avec une apparence HD. On parle d’un véritable orgue avec des rythmes dans le confort de votre mobile!

Organe

Organ pour Android est une application musicale qui vous fera vivre une expérience amusante devant votre écran mobile. L’outil fonctionne comme un véritable orgue avec des tonnes de rythmes que vous pouvez apprécier et explorer gratuitement.

Cette application est conçue pour lire de la musique en direct depuis votre smartphone. Profitez d’écouter les notes d’orgue électronique avec une qualité sonore de studio. Vous pouvez même jouer plus d’une note en même temps avec les touches Multi Touch.

En revanche, nous vous invitons à consulter cette liste avec les meilleures applications pour apprendre à lire les partitions et à composer. De plus, vous pouvez également consulter cet article qui explique comment jouer du piano en ligne avec votre mobile sans rien télécharger. Devenez une légende de la musique!

