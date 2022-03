The Batman 2 : cet acteur est le Robin que les fans ont choisi et n’est pas Tom Holland

Images de Warner Bros.

La suite du film avec Robert Pattinson n’a pas encore été confirmée par Warner Bros Pictures. En un peu plus d’une semaine, le film a rapporté près de 300 millions de dollars.

©IMDBThe Batman est le film du moment.

Ça ne fait aucun doute que homme chauve-souris Ce sera l’un des événements de l’année, même si nous ne sommes qu’à la mi-mars. Le film mettant en vedette Robert Pattinson créé le jeudi 3 mars et s’approche des 300 millions de dollars levés, ce qui ne fait que confirmer qu’il n’aura aucun problème à rejoindre le club du milliard. Dans ce contexte, bien que Images de Warner Bros. n’a pas encore donné son feu vert à une suite, il est clair que nous verrons plus de Battinson.

Le film réalisé par Matt Reeves Il est chargé de construire un univers dont les méchants à affronter dans les futurs films pourraient facilement se détacher. Le Pingouin de Colin Farrell a tous les chiffres pour devenir un chiffre de poids dans la prochaine bande et on dit que oscar isaac s’unirait pour donner vie à Coup mortel ou Deux faces. De plus, spoiler alert, la production s’est également chargée d’anticiper l’apparition d’un autre antagoniste iconique de Homme chauve-souris Quoi le Jokerinterpreté par Barry Keoghan.

Avec femme chat Apparemment hors course, du moins pour le deuxième film, il serait intéressant de réfléchir à qui pourrait se joindre à lui pour l’aider à lutter contre le crime. Le favori clair est Rouge-gorgeque la dernière fois qu’il a été vu sur grand écran, il a été joué par Chris O’Donnell. Il est à noter que Christophe Nolan également présenté à Joseph Gordon-Levitt avec un personnage dont on a longtemps spéculé qu’il pourrait devenir la jeune merveille.

En raison de la différence d’âge, Gordon Levitt ne pouvait plus interpréter Rouge-gorge car il est plus grand que Robert Pattinson. Dans ce contexte, Spoiler a mené une enquête demandant qui devrait être casté pour ce rôle. Avec 33%, le plus voté a été l’un des membres de cobra kai: Jacques Bertrandqui cède la place à faucon. Le reste des votes a été distribué Noé Schnapp (28%), Tom Holland (25%) et Jack Dylan Grazer (14%).

Le mystère du site The Batman révélé

Après la première de homme chauve-sourisla page rataalada.com a commencé à circuler dans laquelle on pouvait entrer pour voir un dernier message de Le Riddler qui a été gardé secret jusqu’à la semaine. Ceux qui entrent sur le Web pourront lire le message : « Vous êtes arrivé jusqu’ici. Voyons maintenant si vous souhaitez en savoir plus. Tant que tu démasques tout ce qui doit être révélé, je suis en sécurité ici. Avec mon nouvel ami. Nous nous verrons bientôt »signé du personnage de paul dano. De plus, vous pouvez télécharger un lien pour voir toutes les photos et les recherches effectuées par Le Riddler mettre fin à la corruption dans Gotham.

