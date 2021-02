X-Men: Le producteur de la série animée partage la mise à jour Disney + Revival: It’s Been Crickets

X-Men: la série animée producteur Larry Houston espère toujours un redémarrage sur Disney + après un X Men référence sur WandaVision un espoir renouvelé pour le retour de la série originale de dessins animés. Fonctionnant à l’origine pendant cinq saisons dans les années 1990, le X Men Le dessin animé a connu un regain de popularité ces dernières années avec Disney + accueillant chaque épisode de la série classique culte.

Depuis X-Men: The Animated Series est diffusé sur Disney +, de nombreux fans ont demandé au streamer de mettre à jour la série avec la même équipe derrière l’émission originale. Evan Peters reprenant son X Men rôle sur WandaVision a ravivé les rumeurs selon lesquelles Disney ferait bientôt plus avec les mutants préférés de Marvel. Malgré les rumeurs selon lesquelles un redémarrage pourrait bientôt entrer en production, rien n’a encore été officialisé sur ce front, et on ne sait toujours pas si nous verrons jamais de nouveaux épisodes.

Donnant aux fans de Marvel une mise à jour sur le redémarrage potentiel du podcast Much Talk About Nothing, Houston explique que tout le monde est toujours à bord et que tout ce qu’ils attendent, c’est un rappel de Disney.

«Nous l’avons fait savoir, comme: ‘Hé, nous sommes toujours là. Nous ne sommes pas sous terre. Nous voulons vraiment reprendre là où nous nous sommes arrêtés.’ Mais, c’étaient des grillons. Donc je n’ai aucune idée de ce qu’ils font … Quand j’ai vu le WandaVision chose, j’étais comme, ‘Oh mon dieu. Ils font le premier pas! Mais nous n’avons rien entendu, donc je n’ai rien à signaler. «

Malheureusement, comme plusieurs des acteurs de la voix d’origine sont décédés ces dernières années, Houston ajoute que le temps presse s’ils veulent un jour ramener la série, suggérant que Disney doit les rappeler bientôt ou que cela ne se produira tout simplement pas.

« Je souhaite qu’ils le fassent [reboot the series], parce que nous avons perdu le doubleur qui a fait Cyclope. Norm Spencer est décédé. Et puis le gars qui a fait Magneto [David Hemblen] décédé. Le gars qui a fait Juggernaut [Rick Bennett] décédé. Tout cela au cours des cinq dernières années. Donc, c’est comme, ‘Hé, les gars, allez!’ «

Avec les acteurs susmentionnés, X-Men: la série animée a présenté les talents vocaux de Cathal J.Dodd comme Wolverine, Lenore Zann comme Rogue, Iona Morris et Alison Sealy-Smith partageant le rôle de Storm, George Buza comme Beast, Alyson Court comme Jubilee, Catherine Disher comme Jean Gray, Cedric Smith comme professeur X et Chris Potter dans le rôle de Gambit. En plus de sa distribution vocale et de son style d’animation coloré, X Men est également très bien connu et apprécié pour sa chanson thème incroyable.

Pour ce que ça vaut, nous sommes probablement plus près que jamais d’un redémarrage du dessin animé. Reconnaissant Fox’s X Men films sur WandaVision n’est également que le début de l’intégration des étudiants du professeur X dans l’univers cinématographique Marvel, et nous ne manquerons pas de voir d’autres personnages de la franchise apparaître dans d’autres émissions et films Marvel assez tôt. Si Wolverine et ses amis sont sur le point de faire sensation dans les projets d’action en direct de Marvel, alors peut-être que Disney commandera bientôt plus d’épisodes de la série de dessins animés. Vous pouvez consulter l’interview complète de Larry Houston sur Much Talk About Nothing.

Sujets: X-Men