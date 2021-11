Tom Holland a avoué son amour pour Zendaya et est sorti "amoureux"

En 2017 avec la première de Spider-Man : Retrouvailles dans laquelle Tom Holland et Zendaya étaient les protagonistes, les fans ont été surpris. C’est que, tout au long du film, les acteurs ont fait preuve d’une alchimie qui a traversé l’écran. Dans ce film, c’était la première fois qu’ils travaillaient ensemble, mais ils se sont immédiatement connectés à cause de ce que de nombreux adeptes de l’histoire voulaient les voir ensemble dans la vraie vie.

Pourtant depuis des années Tom Holland et sa co-star a prétendu n’être que des amis bien que, remarquable, il ait déclaré qu’elle était « la personne parfaite”. Et, sans aucun doute, il le croit toujours puisque maintenant leur amitié est allée plus loin et en 2021, ils ont officialisé leur parade nuptiale. Bien qu’aucun d’eux n’ait parlé aux caméras, ils ont cessé de se cacher et sont de plus en plus montrés ensemble.

En effet, dès qu’il en a l’occasion, Holland envoie de doux messages à Zendaya sur les réseaux sociaux. Se montrer fier de sa partenaire rend ses followers fous de cartes postales à son sujet. Mais maintenant, l’acteur britannique est allé au-delà des cyber-manifestations. C’est parce qu’après tant de mois, il a déclaré dans une interview être «heureux et amoureux”.

« Je suis très heureux et amoureux. Mes amis sont formidables, ma famille est formidable et tout le monde est heureux et en bonne santé.» Étaient ses mots exacts. Bien sûr, Tom a également précisé que, seulement maintenant, il comprend à quel point il est difficile pour un artiste hollywoodien de séparer sa vie privée et sa vie publique. « Est-ce le prix à payer», a-t-il assuré.

Maintenant, malgré vos récentes déclarations, Tom Holland et Zendaya n’ont pas encore officiellement comparu en public en tant que couple. Pour cela, le 13 décembre prochain lors de l’avant-première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison votre arrivée est très attendue. C’est parce qu’il pourrait s’agir de la première fois qu’ils se présentent en couple et non en tant que collègues de travail.

