Le réalisateur d’Eternals n’a pas terminé le montage final du film

Bien que le MCU ait commencé à lancer sa phase 4 à travers la série publiée par Disney +, ses productions cinématographiques n’ont toujours pas de chance. « Eternals » est l’un des films qui a été fortement touché par l’émergence de la pandémie. Initialement prévu pour la première en novembre 2020, le film aurait été déplacé en février 2021 pour finalement être programmé en novembre de la même année.

Tout semble indiquer que le film n’a pas changé d’avis quant à sa date de sortie, même s’il n’est actuellement pas complètement terminé, puisque sa réalisatrice, la débutante du MCU Chloe Zhao n’a pas encore terminé avec le montage final de son aventure, qui est a précédemment a anticipé la grandeur de son échelle narrative.

« Eternals » met en vedette Richard Madden, Angelina Jolie, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harington et Gemma Chan, l’un des acteurs les plus diversifiés d’une production de Marvel Studios à ce jour, qui présentera également son premier super-héros ouvertement gay .

Dylan Tichenor, monteur du film, a commenté lors d’une discussion avec Sundance Collab que Zhao est toujours en train d’apporter quelques ajustements au film, décrivant le processus comme un processus extrêmement collaboratif dans lequel chacun apprend toujours quelque chose de nouveau de l’autre:

«Chloé édite ses films et elle a des idées fortes. Mais elle veut aussi savoir tout ce à quoi je pense et franchement, nous avons fait toute la première coupe sans beaucoup d’implication de sa part en termes de prises ou de ceci et de cela. Et elle a juste regardé. » Tichenor note que Zhao a fait quelques bricolages au début, mais qu’il s’est finalement appuyé sur son expertise.

C’est pourquoi nous sommes embauchés, pour notre créativité, notre expérience et notre sens de l’humour. Mais je pense que c’est le meilleur résultat.

Chloe Zhao a suscité de grandes attentes quant à son travail avec « Eternals », non seulement à cause des comparaisons qu’elle a faites entre le film Marvel et « The Revenant ». « Nomadland », son dernier film, est l’un des prétendants préférés aux prochains Oscars, en plus d’être une candidate solide pour devenir la première femme à remporter le prix du « Meilleur réalisateur ».