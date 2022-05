Marvel Moon Knight Tweet suggère que la saison 2 arrive

On pensait que Moon Knight était une série limitée, mais un nouveau message de Marvel Studios a suggéré que ce n’était peut-être plus le cas.

Chaque fan de Marvel sait que ce sont les petits détails qui comptent, et c’est le cas d’un nouveau tweet publié par Marvel Studios rappelant aux gens que la finale de la saison de Chevalier de la Lune arrive cette semaine. Après avoir initialement tweeté qu’il s’agissait de la « finale de la série » avant de supprimer ce message et de le republier, cela a donné aux fans du super-héros d’Oscar Isaac le plus grand signe à ce jour qu’une deuxième saison de Chevalier de la Lune pourrait être maintenant sur les cartes.

Marvel a joué ses cartes près de sa poitrine sur toutes leurs émissions télévisées Disney +, ne révélant jamais vraiment si chaque série était limitée ou non. À bien des égards, toutes les émissions de télévision diffusées par Marvel Studios jusqu’à présent obtiennent une sorte de suite, mais la question est toujours de savoir s’il s’agit d’une deuxième saison ou d’un film qui continue l’histoire. WandaVision les fans ont été déçus que la série ne revienne pas, mais l’histoire de Wanda et d’autres fils de l’intrigue se poursuivront dans Doctor Strange dans le multivers de la folieAgatha : Maison Harkness et d’autres projets futurs. Loki obtiendra une deuxième saison, qui n’a été annoncée qu’au générique de fin de la finale de la saison 1. Il est probable que Chevalier de la Lune verra une deuxième saison annoncée de la même manière.

Le tweet original et son remplacement ont été remarqués par un certain nombre de fans de Marvel, qui n’ont pas tardé à souligner que la modification de la « finale de la saison » fait une très grande différence sur la façon dont les fans vont regarder l’épisode de ce mercredi.

Chevalier de la Lune A été une aventure MCU principalement autonome





Contrairement à d’autres émissions Disney + Marvel comme Loki, Hawkeye et WandaVision, chevalier de la lune est l’une des premières émissions de Marvel Studios à être dirigée par un tout nouveau personnage qui n’a aucun lien avec les films MCU déjà sortis. Bien qu’il ne fasse aucun doute que quelque part sur la ligne, Chevalier de la Lune trouvera une place dans le tableau d’ensemble, cette saison a consisté à raconter l’histoire de Marc Spector et Steven Grant sans l’obstacle ou l’aide, selon votre opinion, de l’histoire du personnage déjà connu dans l’univers cinématographique Marvel.

Chevalier de la Lune a apporté un nouvel élément surnaturel au MCU, un élément qui semble susceptible d’être repris dans d’autres projets tels que Lame et le Loup-garou de nuit spécial Halloween, et c’est l’une des raisons pour lesquelles la série a été séparée de l’histoire principale du MCU. Bien qu’il existe d’autres projets entourant le multivers, et ceux qui se déroulent dans le cadre du monde réel plus ancré comme Oeil de faucon, Chevalier de la Lune apporte de nombreux éléments nouveaux qui ont fait de la série l’une des émissions Marvel les plus populaires à ce jour.

Alors que le dernier épisode de la saison de cette semaine devrait être l’un des épisodes les plus courts de toutes les séries Marvel, cela ne signifie pas qu’il y aura des économies sur l’action en tant que conclusion épique de Chevalier de la LuneL’histoire de se déroule et, espérons-le, ouvre la voie à plus.





