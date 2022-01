Kanye West affirme qu’il a obtenu la « deuxième bande » de Kim Kardashian de Ray J

Kanye West n’arrive tout simplement pas à rester à l’écart des projecteurs et dans les nouvelles récemment concernant son ex-femme Kim Kardashian West.

West a fait part de ses réflexions sur son nouveau beau Pete Davidson, sa nouvelle petite amie Julia Fox et tout le drame qui se déroule autour des Kardashian et de ses enfants.

Eh bien, il y a maintenant une nouvelle pièce à ajouter à la collection Hollywood Gossip et cela implique la tristement célèbre sex tape que Kardashian a tournée avec le rappeur Ray J, et l’implication d’une deuxième sex tape existant sur un ordinateur portable quelque part.

Kanye West a parlé de la « deuxième cassette » de Kim Kardashian et Ray J dans une récente interview.

West a parlé de son implication dans le retour de la prétendue bande à Kardashian, mais il y a beaucoup de détails profondément troublants et misogynes sur son histoire.

La sex tape de Ray J avec Kardashian a été divulguée en 2007 et a causé des années de scandale, prétend que c’est sa seule ascension vers la gloire, et des blagues constantes et des commentaires dénigrants sur les origines de son succès.

Des années et des années plus tard, le public avait presque complètement oublié la sex tape.

Cependant, Kanye West affirme maintenant qu’il a rendu la cassette à Kim Kardashian.

En septembre, l’ancien manager de Ray J, Wack 100, a affirmé qu’il avait une copie de la deuxième sex tape sur le podcast « Bootleg Kev » et voulait l’offrir en « cadeau » à West.

« Tout ce que je sais, c’est Kanye, holla à moi, mon frère », a-t-il dit. «Nous avons la deuxième partie sur l’ordinateur portable. Je n’ai jamais été vu. Nous aimerions que vous l’ayez. Ce serait un excellent NFT personnel et privé.

West prétend qu’il a récupéré cette cassette mais ne dit pas à quel point il est totalement irrespectueux envers Kim d’être celui qui la récupère en premier lieu.

Pourquoi ne pas dire à quel point il est méprisable pour un homme d’accepter de lui rendre une cassette intime d’une femme mari? Ou dans ce cas, bientôt ex-mari !

Kanye ajoute à la trahison de la vie privée de Kim en diffusant l’histoire.

« Je suis allé chercher l’ordinateur portable de Ray J moi-même ce soir-là », a-t-il déclaré lors de l’entretien. « J’ai rencontré cet homme à l’aéroport, puis j’ai eu un œil rouge, je suis revenu [and] le lui a remis à 8 heures du matin.

Il a poursuivi en disant: «Elle a pleuré quand elle l’a vu. Tu sais pourquoi elle a pleuré quand elle l’a vu sur l’ordinateur portable ? Parce que ça représente combien elle a été utilisée. Cela représente à quel point les gens ne l’aimaient pas et la voyaient simplement comme une marchandise.

West est ici, le drame entourant la bande de Kardashian est révélateur de l’objectivation constante à laquelle elle a été confrontée dans sa carrière.

Mais, il a tort s’il pense qu’il fait autre chose qu’ajouter à ce problème. Une fois de plus, West parle au nom de Kardashian sur un sujet qui n’est pas le sien à partager.

Il déterre une expérience profondément personnelle et l’articule comme si c’était la sienne.

Ensuite, il y a le fait que West a peut-être exagéré toute l’histoire.

Kim Kardashian et Ray J ont nié l’existence de cette « deuxième bande ».

Pourquoi l’ancien manager de Ray J a décidé après 14 ans qu’il essaierait de relancer les rumeurs sur le scandale précédent, qui sait – en fait, l’avocat de Kim, Marty Singer, le sait.

« L’affirmation selon laquelle il existe une sex tape inédite est sans équivoque fausse », a-t-il déclaré à Us Weekly dans un communiqué. « Il est regrettable que les gens fassent ces déclarations pour essayer d’obtenir leurs 15 minutes de gloire. »

Ray J a dit à son ancien manager que les rumeurs « n’étaient pas cool » et l’a critiqué pour avoir violé sa vie privée.

«Je suis resté en dehors du Raydar – Je reste concentré et je suis humble et reconnaissant pour toutes les bénédictions que je reçois. Comment puis-je montrer de la croissance et de la maturité si ce genre de choses continue de se produire ? » a écrit l’artiste de 40 ans.

«Je suis un père maintenant et mon travail consiste à être un bon parent et à les mettre en premier. Ce n’est pas le message que je veux envoyer – smh.

On dirait que West pourrait faire un peu de projection parce que, encore une fois, ces affirmations sont défendues par un autre porte-parole de l’équipe de Kim qui en a parlé avec Page Six.

« L’ordinateur et le disque dur collectés étaient censés contenir la vidéo originale et toute séquence inédite. Après examen, il n’y avait rien de sexuel invisible, seulement des images dans l’avion sur le chemin du Mexique et des images dans un club et un restaurant lors du même voyage », lit-on dans le communiqué.

Alors, pouvons-nous tous, y compris Kanye West, arrêter de parler de la cassette de Kim ?

La déclaration a continué en disant « Kim reste ferme dans sa conviction qu’il n’y a pas de nouvelle deuxième bande qui existe. Après 20 ans, elle souhaite vraiment passer de ce chapitre [and] concentrez-vous plutôt sur les choses positives qu’elle continue de faire en tant que mère, entrepreneure et défenseure de la réforme de la justice.

« La bande lui a causé beaucoup de douleur et continue de la hanter à ce jour. Même s’ils ne sont plus ensemble en tant que couple, ils restent alignés sur les mêmes préoccupations quant à la façon dont ce contenu qui continue d’être utilisé contre elle affectera leurs quatre jeunes enfants à l’avenir.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.