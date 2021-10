Expliqué : Pourquoi Facebook, Instagram et WhatsApp ont subi une panne majeure le 4 octobre

in

06 octobre 2021

Des centaines de millions de personnes n’ont pas pu accéder Facebook, Instagram et WhatsApp pendant plus de six heures lundi, soulignant la dépendance du monde envers les plates-formes appartenant au géant de la Silicon Valley.

Mais qu’est-ce qui a réellement causé la panne?

Selon Facebook, que s’est-il passé ?

Dans un article de blog d’excuse, Santosh Janardhan, vice-président de l’infrastructure de Facebook, a déclaré que « les changements de configuration sur les routeurs principaux qui coordonnent le trafic réseau entre nos centres de données ont causé des problèmes qui ont interrompu cette communication ».

Facebook a expliqué mardi que la panne n’était pas « causée par une activité malveillante, mais par une erreur de notre part ».

Pouvez-vous expliquer cela en anglais simple?

Les cyber-experts pensent que le problème se résume à quelque chose appelé BGP, ou Border Gateway Protocol – le système qu’utilise Internet pour choisir la route la plus rapide pour déplacer les paquets d’informations.

Sami Slim de la société de centres de données Telehouse a comparé BGP à « l’équivalent Internet du contrôle du trafic aérien ».

De la même manière que les contrôleurs aériens modifient parfois les horaires de vol, « Facebook a fait une mise à jour de ces itinéraires », a déclaré Slim.

Mais cette mise à jour contenait une erreur cruciale.

On ne sait pas encore comment ni pourquoi, mais les routeurs de Facebook ont ​​essentiellement envoyé un message à Internet annonçant que les serveurs de l’entreprise n’existaient plus.

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour résoudre le problème ?

Les experts disent que l’infrastructure technique de Facebook dépend exceptionnellement de ses propres systèmes, et cela s’est avéré désastreux lundi.

Après que Facebook ait envoyé la mise à jour de routage fatidique, ses ingénieurs ont été exclus du système, ce qui leur permettrait de communiquer que la mise à jour était en fait une erreur. Donc, ils n’ont pas pu résoudre le problème.

« Normalement, il est bon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », estime Pierre Bonis de l’AFNIC, l’association qui gère les noms de domaine en France.

« Pour des raisons de sécurité, Facebook a dû concentrer très fortement son infrastructure », a-t-il déclaré.

« Cela simplifie les choses au quotidien – mais parce que tout est au même endroit, quand cet endroit a un problème, rien ne fonctionne. »

Les effets d’entraînement de la fermeture comprenaient que certains employés de Facebook ne pouvaient même pas entrer dans leurs bâtiments parce que leurs badges de sécurité ne fonctionnaient plus, ralentissant encore la réponse.

Est-ce inédit ?

Les pannes de réseaux sociaux ne sont pas rares : Instagram à lui seul en a connu plus de 80 au cours de la dernière année aux États-Unis, selon le constructeur de sites Web ToolTester.

Cependant, la panne de Facebook de cette semaine était rare dans sa durée et son ampleur.

Il existe également un précédent selon lequel l’ingérence de BGP est à l’origine d’une fermeture des médias sociaux.

En 2008, lorsqu’un fournisseur d’accès Internet pakistanais tentait de bloquer Youtube pour les utilisateurs nationaux, il a fermé par inadvertance le site Web mondial pendant plusieurs heures.

Et l’impact de la panne ?

Entre Facebook, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger, « des milliards d’utilisateurs ont été touchés par le fait que les services sont entièrement hors ligne », a déclaré le service de suivi Downdetector.

Facebook, dont les actions ont chuté de près de 5% au cours de la panne, a souligné qu’il n’y avait « aucune preuve que les données des utilisateurs aient été compromises à la suite de cette interruption ».

Mais même si cela n’a duré que quelques heures, l’impact de la fermeture a été profond.

Les services de Facebook sont cruciaux pour de nombreuses entreprises à travers le monde, et les utilisateurs se sont plaints d’être coupés de leurs moyens de subsistance.

Facebook Les comptes sont également couramment utilisés pour se connecter à d’autres sites Web, qui ont rencontré des problèmes supplémentaires en raison de l’effondrement technique de l’entreprise.

Les services de messagerie instantanée concurrents, quant à eux, ont indiqué qu’ils avaient bénéficié du fait que WhatsApp et Facebook Messenger étaient vers le bas.

Télégramme est passé de la 56e application gratuite la plus téléchargée aux États-Unis à la cinquième, selon la société de surveillance SensorTower, tandis que Signal a tweeté que « des millions » de nouveaux utilisateurs s’étaient joints.

Et parmi les effets secondaires les plus curieux, plusieurs sociétés d’enregistrement de noms de domaine ont indiqué que Facebook.com était disponible à l’achat.

« Il n’y a jamais eu aucune raison de croire que Facebook.com serait vendu en conséquence, mais c’est amusant de considérer combien de milliards de dollars il pourrait rapporter sur le marché libre », a déclaré Brian Krebs, expert en cybersécurité.

