Sam Raimi défend la danse Spider-Man 3 de Tobey Maguire : « Nous voulions que ce soit drôle »

L’un des moments les plus mémorables à venir de Sam Raimi Spiderman 3 est la célèbre scène de danse. Arborant un look alternatif qui fait partie de sa phase « Emo Peter Parker », Tobey Maguire danse d’une manière qui fait rire de nombreux téléspectateurs tout en attirant les critiques des autres. Dans les années qui ont suivi la sortie du troisième film Spidey de Raimi en 2007, cette scène a été ramenée sous les projecteurs grâce à des mèmes constants, des GIF et des clips vidéo édités.

Sam Raimi a abordé la danse de Maguire dans une nouvelle interview avec Fandom. Le réalisateur n’est pas offensé par tant de personnes qui trouvent la danse si drôle, d’autant plus que les mèmes ont continué à se déployer. Raimi dit que la scène a été conçue pour être drôle, bien qu’elle ne semble pas avoir été prise de cette façon par de nombreux spectateurs à l’époque. Même si les rires arrivent tard, Raimi est maintenant juste heureux de savoir que la scène s’est avérée amuser tant de gens toutes ces années plus tard.

« Eh bien, nous voulions que ce soit drôle, en fait. C’était la version de Peter Parker – ce gamin boiteux – de ce que cela doit être d’être lui-même diabolique. Mais il est tellement fouetté. Il est tellement hors de propos que c’est son point de vue. Et ça n’a pas été bien accueilli par le public. Mais c’est ce que nous essayions de faire. Je ne suis donc pas surpris que les gens… Je suis content que les gens trouvent ça drôle ! Nous voulions que ce soit amusant.

Spiderman 3 est largement considéré par les fans comme le plus faible de la trilogie de Raimi, car il y avait de nombreuses autres plaintes des critiques au-delà de la danse de Peter Parker. Les mauvaises critiques n’ont pas aidé la production sur un plan Spiderman 4, une suite qui s’est finalement effondrée avec la séparation de Raimi avec Marvel. À partir de là, Spidey a été redémarré plusieurs fois avec Andrew Garfield et Tom Holland prenant le relais, bien que tous les trois soient unis dans le film à succès. Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Sam Raimi est revenu à Marvel mais n’a pas l’intention de revoir Spider-Man





Sam Raimi est également revenu à Marvel, mais pas pour travailler davantage avec Spider-Man. il a barré Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui est actuellement projeté dans les salles. Maintenant que Raimi est de retour dans le giron de Marvel, certains fans ont fait campagne pour qu’il fasse enfin l’annulation Spiderman 4. Il n’y a pas de plans pour le moment pour Spiderman 4 se produire, cependant, comme Raimi a récemment déclaré à Screen Rant qu’il n’avait même pas pris la peine de poursuivre cette affaire.





« Je n’ai actuellement aucun plan pour faire Spider-Man 4. Et ils ont tellement de succès avec la nouvelle série Spider-Man que je ne sais pas si cela va arriver ou non. Je n’ai pas poursuivi cela. »

Doctor Strange dans le multivers de la folie Si bien performer au box-office augmentera les chances que Raimi fasse plus de travail dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir. La question est de savoir s’il sera un jour de retour à la barre pour un autre Homme araignée film, ou s’il se concentrait plutôt sur un potentiel Docteur étrange 3 ou un autre projet de super-héros.





