Le Parlement européen donne le feu vert à l’accord de pêche de l’UE avec le Sénégal

BRUXELLES, 12 nov. () –

La session plénière du Parlement européen a donné le feu vert au protocole de pêche de l’UE et du Sénégal, qui donne accès aux eaux du pays africain aux navires d’Espagne, de France et du Portugal pour pêcher principalement le thon et également le merlu noir pendant une période de cinq ans.

Les négociations pour le nouvel accord de pêche avec le Sénégal ont commencé en juillet 2019 et le Parlement européen a approuvé le texte convenu avec les deux parties avec 524 voix pour, 47 contre et 115 abstentions. Le pacte est toutefois appliqué à titre provisoire depuis sa signature le 18 novembre 2019.

Plus précisément, il autorise 28 senneurs congélateurs, dix canneurs et cinq palangriers espagnols, portugais et français à pêcher jusqu’à 10 000 tonnes de thon par an. De plus, deux chalutiers espagnols pourront pêcher dans les eaux sénégalaises jusqu’à 1 750 tonnes de légine par an.

La contribution que l’UE versera au Sénégal est fixée à 1,7 million par an, dont 800 000 millions correspondent à la compensation économique en échange de l’accès aux eaux sénégalaises. Les 900 000 euros restants sont destinés à améliorer le contrôle de la pêche, à développer la recherche et la collecte de données halieutiques et à fournir une certification sanitaire des produits de la pêche.

L’UE et le Sénégal ont signé leur premier accord de pêche en 1979 et il s’agissait d’un accord mixte qui a duré jusqu’en 2006, donnant aux navires européens l’accès à un large éventail de ressources. En 2014, il a été transformé en un accord axé sur la pêche au thon et, dans une moindre mesure, à la légine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂