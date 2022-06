Obi-Wan Kenobi : heure et durée de la première de l’épisode 6 sur Disney+

Disney+

Les fans de Star Wars ne pourraient pas être plus enthousiasmés par le dernier opus de la série Obi-Wan Kenobi. À quelle heure est-elle diffusée et combien de temps dure-t-elle ?

©Disney+Obi Wan contre. Dark Vador

La prochaine tranche de Obi Wan Kenobi pour Disney+ pourrait durer plus longtemps que les épisodes précédents de la célèbre émission télévisée qui montrait la première rencontre entre Dark Vador et son ancien mentor après le duel de sabres laser dans le système volcanique de Mustafar qui s’est terminé par la défaite d’Anakin Skywalker et son incapacité à quitter le côté obscur de la Force. Le chapitre 6 de la série est très attendu et il existe plusieurs théories à son sujet.

On dit que Liam Neeson pourrait réapparaître en jouant le maître d’Obi-Wan, Qui-Gon Jinn. Dans le même temps, le noble Jedi affrontera sûrement Dark Vador qui le cherche inlassablement pour consommer une vengeance qui couvait depuis 10 ans. Qu’adviendra-t-il de la Troisième Sœur, du Grand Inquisiteur et des jumeaux Skywalker ? Beaucoup de questions, un épisode.

Tout ce que vous devez savoir sur la fin d’Obi-Wan Kenobi

La vérité est qu’une publicité sur la page de Cineplex a annoncé que le dernier chapitre de Obi Wan Kenobi pour Disney+ racontera la fin de cette intrigue immersive en même temps qu’il y aura une séance de questions et réponses des acteurs, la durée sera donc d’environ 1h33. mais tout ne sera pas destiné à l’histoire que nous voulons tous voir se terminer.

Obi Wan Kenobi est un événement que les adeptes de guerres des étoiles attendu il y a longtemps et la possibilité que la plateforme de streaming House of the Mouse lui ait donné qu’il y ait 6 parties différentes qui se complètent dans une mini-série vraiment passionnante sur l’exil de ce héros qui paie la défaite de l’Ordre Jedi à les mains des Sith était quelque chose qui lucasfilm décidé d’en profiter au maximum.

La série arrivera le mercredi 22 juin avec des horaires différents pour l’Amérique latine mais ne désespérez pas car le contenu est le même dans chacun des cas. Au Mexique, vous pouvez en profiter à partir de 2h00, en Colombie à partir de 3h00, en Argentine et au Chili à partir de 5h00 et en Espagne à partir de 9h00. Vous avez déjà les informations de votre pays !

