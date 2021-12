Ralph Macchio dit qu’un camée Hilary Swank dans Cobra Kai pourrait arriver

Après avoir vu Le Karaté Kid Partie III la star Thomas Ian Griffith revient dans le rôle de Terry Silver dans la prochaine saison de Cobra Kai, la star de Le prochain Karaté Kid pourrait être le prochain. Servant dans la continuité de Le Karaté Kid et ses suites, Cobra Kai met en vedette William Zabka et Ralph Macchio, les deux reprenant leurs rôles respectifs de Johnny Lawrence et Daniel LaRusso. Au cours des trois premières saisons, nous avons vu une variété de personnages de la série rejoindre le casting.

Dans une nouvelle interview avec Jake Hamilton de Jake’s Takes, Macchio a évoqué le potentiel de certains autres personnages de la franchise apparaissant dans Cobra Kai. Plus précisément, il a été interrogé sur Jaden Smith et Jackie Chan, les stars de Le Karaté Kid remake qui a joué des personnages similaires à M. Miyagi de Daniel et Pat Morita. Parce que le film est un remake se déroulant dans un univers cinématographique différent, Macchio explique qu’un tel caméo n’est pas possible, car ils ne font que reconnaître les films mettant en vedette le personnage de M. Miyagi.

« Voici le truc. C’est une excellente question, et il y a une réponse simple pourquoi cela ne fonctionnera pas dans l’univers de Cobra Kai, parce que les gars, (créateurs de la série) Jon, Josh et Hayden, parlent du Miyagiverse. Tous ceux qui connaissaient M. Miyagi et interagi avec M. Miyagi est canon pour notre émission, pour l’émission Cobra Kai. Là où, comme dans, les personnages de Jaden Smith et Jackie Chan, ils n’étaient pas dans ce monde. C’était un remake. «

À moins qu’une saison à venir n’introduise un multivers dans Cobra Kai, nous ne verrons probablement pas les personnages du remake arriver. Cependant, Macchio prend sur lui de teaser l’arrivée potentielle de Julie Pierce, interprétée par Hilary Swank dans Le prochain Karaté Kid. Alors que Macchio n’apparaissait pas dans le rôle de Daniel dans le quatrième Karate Kid film, Pat Morita a partagé la vedette avec Swank dans le film pour son interprétation finale en tant que M. Miyagi. Cela signifie que la porte est grande ouverte pour que Julie Pierce entre dans la mêlée.

« D’un autre côté, quelqu’un comme Julie Pierce, qui est le rôle d’Hilary Swank, connaissait Miyagi. Il y a donc toujours une chance pour cela. »

Le prochain Karaté Kid a été écrit par Mark Lee et réalisé par Christopher Cain. Avec Ralph Macchio quittant la série de films à ce stade, la suite met en vedette Hilary Swank dans le rôle de Julie Pierce, le premier rôle principal au théâtre pour l’actrice. Alors que le film a été fortement filmé au moment de sa sortie, de nombreux critiques étaient toujours gentils avec Swank, et le film a été crédité pour avoir donné à l’actrice sa performance exceptionnelle.





Il est important de noter que Le Karaté Kid Partie III n’a pas été très bien accueilli par les fans au moment de sa sortie non plus, mais les gens sont néanmoins ravis de voir le retour de Terry Silver dans la saison 4. Avec une autre saison garantie d’être en route, la série ayant récemment terminé la saison 5, nous ne pouvons que nous demander ce qui nous attend. Pour l’instant, nous pouvons consulter la quatrième saison de Cobra Kai quand il commencera à diffuser sur Netflix le 31 décembre.





