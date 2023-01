Ewan McGregor suscite un espoir renouvelé pour la saison 2 d’Obi-Wan Kenobi

Disney+ Obi Wan Kenobi créé en 2022 et a rapidement conquis le cœur de Guerres des étoiles les fans et le public. La série, qui se déroule une décennie après les événements de Star Wars : Épisode III – La Revanche des Sithsuit le Maître Jedi Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) alors qu’il vit caché sur la planète désertique de Tatooine, veillant sur un jeune Luke Skywalker. Le spectacle reprend avec Obi-Wan éloigné de Tatooine lorsque Leia Organa est kidnappée par un inquisiteur de l’Empire galactique, Reva, dans l’espoir de le faire sortir. Cela déclenche une série d’événements qui mettront à l’épreuve la force et la détermination du Jedi face à son passé et aux défis du présent.

Dans une interview accordée aux Disney Studio Awards, Ewan McGregor et Hayden Christensen ont évoqué leur retour dans Star Wars en Obi Wan Kenobi. Interrogé sur la possibilité d’une deuxième saison, McGregor a exprimé son enthousiasme à l’idée de revenir et de retravailler avec Christensen, notant qu’il avait toujours cru qu’il y avait une bonne histoire à raconter entre « l’épisode III et VI » de la franchise Star Wars. Il a également salué le travail de la réalisatrice de l’émission, Deborah Chow, pour avoir trouvé et exécuté cette histoire d’une manière qui ajoute à la compréhension des personnages par le public et procure de la satisfaction aux fans.

J’étais si heureux de le refaire, et si heureux de travailler à nouveau avec Hayden, et j’espère que nous aurons la chance de le refaire. Autrefois, je plaisantais en disant : « Il doit y avoir une bonne histoire à raconter entre ‘Episode III’ et ‘VI’. » Mais c’est vrai. J’ai toujours senti qu’il y en avait. J’ai l’impression que Deborah Chow l’a trouvé et l’a absolument cloué. Comme je viens de trouver l’histoire que nous voulions voir entre la dernière que nous avons faite et la première qui a été faite en [1977]… Et je pense que cela ne fait qu’ajouter à notre connaissance des personnages, et c’est satisfaisant… pour les fans.





Obi-Wan Kenobi reviendra-t-il pour une seconde saison ?

Obi Wan Kenobi était à l’origine destiné à être une série limitée avec une conclusion définitive. Cependant, malgré cela, il y a eu de nombreuses rumeurs et spéculations sur la possibilité de créer une deuxième saison, ce qui a excité de nombreux fans de la série. La série à succès a vu les retrouvailles tant attendues entre Hayden Christensen et Ewan McGregor.

L’enthousiasme de McGregor pourrait également l’amener à figurer dans d’autres Guerres des étoiles projets, comme la série à venir Ahsoka, qui sortira plus tard cette année. Ahsoka Tano est une ancienne Padawan d’Anakin Skywalker, et la relation entre elle et Obi-Wan Kenobi pourrait être explorée dans de futurs projets, compte tenu du temps qu’ils ont passé ensemble avant qu’Ahsoka ne quitte l’Ordre Jedi. De plus, Hayden Christensen, qui a incarné Dark Vador dans la série, a été fortement répandu pour jouer dans la suite en direct de Rebelles de Star Wars.

Qu’il s’agisse d’une deuxième saison de Obi Wan Kenobi se produira est incertain, car la fin de la série semblait définitive avec Kenobi complétant son arc de personnage et retrouvant son maître Qui-Gon Jin. Une deuxième saison devrait prendre le spectacle dans une nouvelle direction et explorer de nouvelles intrigues. Alors que Disney + n’a pas encore annoncé de plans pour une deuxième saison, les fans et le public attendent avec impatience des nouvelles sur l’avenir de la série. Avec la forte réception et l’intérêt, il est probable que nous verrons Obi-Wan Kenobi revenir pour plus d’aventures dans la galaxie très, très loin.