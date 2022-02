De ‘Walking Dead’ à ‘Peaky Blinders’ : les séries qui quittent les plateformes de streaming ou ont été annulées

SÉRIES

Comme toutes les histoires, certaines prennent fin en 2022 et diront adieu à leurs plateformes de streaming comme Netflix ou Amazon Prime Video. Quels sont?

© ImbdSéries qui se terminent et qui ont été annulées en 2022

Certaines séries trouvées sur des plateformes de streaming qui ont eu du succès, le public devra se dire au revoir en 2022. L’une d’elles était « Le vol d’argent » après 5 saisons réussies dans le monde entier, mais il y a aussi eu des histoires qui ont été annulées comme Cowboy Bebop‘, « Dieux américains » et « Territoire de Lovecraft »ainsi que les fins de « Luzifer » et ‘Pose’.

Maintenant, nous devons tirer ‘Les morts qui marchent’ se termine après 12 ans d’antenne. Son ultime saison sera divisée en 3 parties et le dernier chapitre sortira cette année, toujours sans date précise. La scénariste Angela Kang, responsable de la série depuis la neuvième saison, a déclaré à El País qu’elle avait même reçu des menaces de mort de la part de fans avant le dénouement de l’émission.

« Nous sommes très reconnaissants envers nos fans, même s’ils se fâchent parfois à propos de décisions créatives. L’indifférence serait pire. Mais parfois, cela peut être compliqué. Certains d’entre nous ont subi des menaces, certains acteurs et moi-même avons vu notre vie privée envahie par certains fans. , et c’est effrayant. Mais si c’est juste qu’ils ont des opinions bien arrêtées sur l’endroit où l’histoire devrait aller, je suis content qu’ils soient si impliqués. Nous ne voulons pas les laisser tomber, mais en même temps, les gens ont des opinions différentes opinions, et elles changent aussi avec le temps. » , Kang a assuré.

Une autre série qui dira adieu aux écrans est ‘Tu ferais mieux d’appeler Saul’avec Bob Oderkirk abandonnant le personnage qu’il a donné vie dans « Breaking Bad » en 2009. L’histoire dira au revoir en juillet avec deux parties.

Peaky Blinders Lui aussi quittera la plateforme de streaming, Tom Shelby et ses collègues se retrouveraient avec un film convenu pour 2023. ‘This is Us’ dit au revoir au géant du streaming Amazon Prime car ce sera la dernière saison diffusée par le réseau NBC dans le États-Unis sur les vies croisées de plusieurs personnes nées le même jour. Mélange de drame et de comédie, il sera difficile de dire adieu à leurs personnages.

« Ozark », dont le dernier épisode était prévu pour 2021, mais les retards de production continus ont fait de 2022 l’année de ses adieux.

‘Autre vie’, a confirmé via Twitter qu’il n’y aura pas de troisième saison. La vedette Katee Sackhoff a déclaré: «Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé et soutenu « Another Life » sur Netflix. À notre équipe et à nos acteurs, merci de toujours travailler si dur et d’être préparés. J’aimerais que nous puissions faire plus de saisons, mais malheureusement ce n’est pas dans les cartes. A bientôt dans la prochaine aventure.«

