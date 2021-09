Eternals PG-13 fait allusion au film le plus sexy du MCU à ce jour

Le prochain film de Marvel Studios Éternels a officiellement obtenu sa note, et c’est exactement ce à quoi tout le monde s’attendait probablement. Tandis que Dead Pool fait maintenant partie de l’univers cinématographique Marvel, ce qui signifie que le studio a la possibilité de sortir d’autres films de super-héros classés R, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit dans Éternels suggérer quoi que ce soit au-delà d’une cote PG-13. C’est maintenant la note officielle attribuée au film par la Classification and Rating Administration de la MPA, avec Éternels classé PG-13 pour « violence et action fantasmatiques, un peu de langage et une brève sexualité ».

Chloé Zhao (Pays nomade) dirige Éternels utilisant un scénario co-écrit avec Patrick Burleigh, Ryan Firpo et Kaz Firpo. Kevin Feige et Nate Moore ont produit. Éternels dispose d’un ensemble de stars qui comprend Gemma Chan comme Sersi, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lia McHugh comme Sprite, Brian Tyree Henry comme Phastos, Lauren Ridloff comme Makkari, Barry Keoghan comme Druig, Don Lee comme Gilgamesh, Salma Hayek dans le rôle d’Ajak, Angelina Jolie dans le rôle de Thena et Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman.

Ce rôle marque le premier film de super-héros pour Kit Harington, bien qu’il ait récemment révélé qu’il avait eu la chance d’en faire un auparavant. Il y a plusieurs années, alors qu’Harington était au sommet de sa gloire sur Game of Thrones pour avoir joué Jon Snow, il a reçu une offre pour jouer dans une grande adaptation de film de super-héros. Il a refusé de dire à quel personnage cela pourrait être, ou même à quel film il s’agissait, ce qui a suscité des spéculations sur qui il aurait pu jouer.

« Vous savez, le monde de la bande dessinée et des super-héros a déjà appelé une fois – je ne mentionnerai pas ce que c’était, mais oui, il y en avait un autre », a déclaré Kit Harington à Total Film. « Je n’aimais pas le rôle, le rôle et le temps pour le faire, alors j’ai refusé. C’était il y a quelque temps aussi – juste parce que ça ne me semblait pas être la bonne chose au bon moment. Et Je pense que j’avais raison. Ma tête était alors très proche du monde de Jon Snow. »

Les fans peuvent également s’attendre à ce qu’un mystère majeur soit résolu dans Éternels. Compte tenu de la puissance de l’équipe de super-héros, de nombreux fans de Marvel ne peuvent s’empêcher de se demander où ils étaient lors des événements de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie. La réalisatrice Chloe Zhao a déclaré que tout serait révélé dans le film, mais a noté que le groupe n’avait pas pu s’impliquer pour une raison précisée dans Éternels.

« [The audience] comprendra pourquoi », a déclaré Zhao, viaTotal Film. « Non seulement pourquoi, mais à quel point le fait de ne pas interférer les a fait se sentir compliqués. Nous explorons cela. Vous le verrez dans le film. Les Éternels ont reçu l’ordre de ne pas interférer dans un conflit humain à moins que des Déviants ne soient impliqués. Il y a une raison pour laquelle c’est le cas. Et c’était l’instruction du premier Arishem céleste. »

On dit aussi que les événements de Éternels peut avoir des ramifications majeures sur l’univers cinématographique Marvel. Nous découvrirons tous de quelle manière le film affecte l’ensemble du MCU lors de sa sortie en salles le 5 novembre. Il sera projeté dans les salles pendant 45 jours exclusivement avant d’être disponible sur Disney +, une stratégie similaire à la sortie de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Cette information nous vient de Film Ratings.

