L’épouse de DJ Tiësto: Qui est Annika Backes?

Et bébé en fait trois!

Félicitations pour DJ Tiësto et sa femme, Annika Backes.

Backes s’est rendue sur Instagram le 12 novembre pour révéler qu’elle avait donné naissance au premier enfant du couple, une fille nommée Viola.

« La meilleure sensation au monde [smiley emojis] », A écrit Backes. » Je t’aime tellement Viola Verwest. «

Ils sont ensemble depuis des années.

Tiësto a 27 ans de plus que sa femme. Ils se sont rencontrés au restaurant Catch de New York au début de 2015, alors qu’elle avait 19 ans.

Backes a révélé: «Nous avons commencé à traîner pendant les deux mois suivants, et lorsque Coachella est arrivée, nous avons décidé la veille d’aller ensemble. Nous avons passé le week-end à courir autour du festival et à passer le meilleur moment, rien que nous deux. Quand nous ne nous sommes pas fatigués l’un de l’autre pendant une seconde et que nous avons même pris l’avion pour New York et que nous ne voulions toujours pas nous quitter, c’est à ce moment-là que nous avons su.

Ils sont inséparables depuis.

Ils se sont fiancés pour Thanksgiving aux Maldives en 2018.

Dans une interview, Tiësto a déclaré: «Je me suis senti submergé par les émotions parce que nous sommes amoureux depuis si longtemps et que nous pensons à ce jour depuis toujours, puis c’était enfin là. C’était plus beau et plus spécial que je n’aurais jamais pu l’imaginer.

Voir tout le monde que j’aime là-bas, puis voir l’amour de votre vie marcher dans l’allée, c’est la meilleure sensation au monde.

Quand DJ Tiësto et Annika Backes se sont-ils mariés?

En septembre 2019, DJ Tiësto a épousé sa partenaire modèle, Annika Backes, lors d’une cérémonie de mariage romantique dans le désert de l’Utah.

Il a posté une image du mariage sur Instagram avec la légende «L’amour de ma vie 21-09-2019».

Quatre-vingts personnes ont assisté aux noces intimes du luxueux complexe Amangiri. Le marié portait Tom Ford tandis que la mariée portait une robe de Berta.

La réception était incroyable.

La réception a immédiatement suivi le mariage. DJ Coleman a présidé la musique tandis que la salle était décorée pour ressembler à une boîte de nuit.

Tiësto a surpris sa nouvelle épouse, qui s’est transformée en Oscar De La Renta pour la fête, avec une chanson qu’il a créée pour elle et intitulée « A Million Years ». La nuit s’est terminée par un feu d’artifice.

Quel est l’âge d’Annika Backes?

Annika Backes est née au Colorado le 7 septembre 1996, ce qui fait d’elle une Vierge. Elle a grandi à Denver.

Ils aiment tous les deux Las Vegas et se sont presque mariés là-bas.

« Une ville que nous aimons beaucoup tous les deux est Las Vegas, alors nous avons commencé à chercher des lieux là-bas, mais nous avons vite décidé que nous voulions que cela se déroule dans un endroit éloigné. Nous avons exploré la possibilité d’organiser une fête dans le désert en dehors de Las Vegas.

Mais quand nous avons approfondi cela, nous savions que cela allait être trop compliqué à réaliser. C’est à ce moment-là que nous avons pensé à Amangiri », a déclaré Backes à l’époque.

Le mariage était sur le thème de James Bond.

Le marié, dont le vrai nom est Tijs Verwest, a déclaré: « Annika et moi sommes obsédés par James Bond et tout ce qu’il représente. Il est comme un chef-d’œuvre moderne et intemporel, et c’est définitivement le look que je recherchais avec mon smoking. »

Tiësto et sa femme ont annoncé sa grossesse sur Instagram.

Le 5 mai 2020, les deux jeunes mariés se sont rendus sur Instagram pour partager leur bonne nouvelle.

Backes a posté une photo d’elle et de son mari en train de nager, avec la légende «Petite fille en route».

Tiësto a également posté sur son Instagram, en ajoutant une photo d’un sonogramme! Il a écrit: « En ces temps difficiles, c’est ainsi que j’ai vu ma fille pour la première fois à travers Face time! »

Et maintenant, l’heureux couple est parent!

Le célèbre DJ s’est rendu sur Instagram le 12 novembre pour révéler la bonne nouvelle.

« Dites bonjour à ma fille Viola Margreet Verwest [smile emoji] Elle me donne des sentiments que je ne savais jamais avoir en moi.[hearts] Et sa maman @annikaverwest est une vraie championne. Comment pouvez-vous être si jolie après avoir accouché?! », A-t-il écrit.

Quelle est la valeur nette de DJ Tiësto?

Sa valeur nette serait d’environ 150 millions de dollars.

