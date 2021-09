Netflix partage la première bande-annonce du documentaire « Britney vs Spears »

La documentariste américaine Erin Lee Carr, connue pour ses écrits sur des sites comme Vice, a travaillé en étroite collaboration avec Netflix pour réaliser le documentaire « Britney vs Spears », qui suit de près Britney Spears et sa bataille juridique pour retrouver son autonomie, préparant l’arrivée de ce document le 28 septembre.

Après que Hulu a sorti son documentaire qui divise « Framing Britney Spears, Carr aborde à nouveau la question de la tutelle légale à laquelle la chanteuse a été soumise pendant les 13 dernières années de sa vie, qui a été soumise au contrôle de son père, Jamie Spears.

La réalisatrice Erin Lee Carr est également la fille du journaliste américain David Carr. À plusieurs reprises, elle a réalisé des travaux qui critiquent sévèrement le système judiciaire de son pays, comme le montrent ses documentaires « How To Fix A Drug Scandal » et « I Love You , Now Die: The Commonwealth vs. Michelle Carter ».

« Je veux juste retrouver ma vie », a déclaré Britney Spears en voix off lors de la bande-annonce du documentaire, qui présente les dossiers relatifs à son affaire juridique. « Je ne dois rien à ces gens-là », confie la chanteuse, qui s’affiche à son entrée du tribunal tandis que ses fans brandissent des banderoles faisant allusion au mouvement #FreeBritney.

Pour la première fois depuis qu’elle a pris ses fonctions de tuteur légal de Britney le mois dernier, Jamie Spears a signé une requête en justice pour mettre fin à la tutelle qui a été exercée sur sa fille, après le mois de juin dernier, la chanteuse a souligné devant les tribunaux que cette protection était « abusive » contre elle.

Avant ce changement d’avis soudain sur sa position, Jamie Spears avait déclaré qu’il n’y avait pas de motifs suffisants pour être démis de ses fonctions de tuteur légal du chanteur. Après avoir annoncé ses fiançailles avec Sam Ashgari, Britney Spears a remercié ses fans pour le soutien apporté au mouvement #FreeBritney, toujours soutenu sur les réseaux sociaux.