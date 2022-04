Lonely Planet : distribution, intrigue et tout ce que nous savons d’autre

Planète seule est un nouveau film Netflix de la scénariste et productrice Susannah Grant, qui écrira et dirigera le projet, confirmé aux stars Liam Hemsworth et Laura Dern. Grant est connue pour produire, écrire et réaliser diverses œuvres féministes clés, y compris des drames tendus qui abordent des sujets difficiles, des personnages durs et pleins d’esprit, ou les deux. Grant est très accomplie dans l’industrie et mérite d’être appréciée et félicitée pour son travail sur des projets comme le drame juridique classique Erin Brockovitch, mettant en vedette Julia Roberts en tant qu’assistante juridique. Elle a déterré les agissements criminels du géant pétrolier PG&E. Julia Roberts a remporté son Oscar de la meilleure actrice après sa performance dans le film.

Grant a également des crédits en tant que showrunner et créateur pour les projets Incroyable à partir de 2019, la série d’assauts déchirante produite par Netflix avec Kaitlyn Dever et Toni Collette, et La 5ème Vague, un film catastrophe multicouche mettant en vedette Chloe Grace Moretz. Elle a également écrit au début et des crédits d’histoire sur le drame télévisé Parti des Cinq, qui a lancé la carrière de l’éventuel Perdu star et favori des fans Matthew Fox.

La partie la plus triste de ces annonces de casting passionnantes est qu’elles ne contiennent jusqu’à présent aucun détail sur l’intrigue de Planète seule, nous laissant faire beaucoup de spéculations et d’interrogations. Heureusement, il y a des noms très excitants attachés. Netflix s’est vanté de quelques comédies romantiques assez impressionnantes ces dernières années. Certainement, de nombreuses opportunités pour les talents nouveaux et existants de se réunir, de faire du bon travail et de s’amuser de manière créative ! Voici tout ce que nous savons sur le dernier projet de Grant Planète seule.





De quoi sera fait Lonely Planet ?





Il a été confirmé que le film se déroulera au Maroc et qu’il s’agit d’une romance. S’agira-t-il d’une romance internationale torride ou d’une comédie qui se moque des romances internationales torrides ? Ou les deux? Ou quelque chose de totalement différent ? Avec Susannah Grant à la barre, à peu près tout est possible ! Avec son écriture et sa mise en scène, nous pouvons nous attendre à beaucoup de drame et de passion, beaucoup de rires aussi et beaucoup de signification culturelle. Avec le nom de Grant qui leur est attaché, les films et les émissions de télévision promettent toujours d’importants commentaires sociaux et des opinions féministes critiques et stimulantes.

Parce que ce projet est surnommé une romance, nous espérons que ce sera une romance entre Hemsworth et Dern, mettant en valeur une relation d’écart d’âge bien nécessaire où la femme est celle qui est en avance depuis des années, mais espérons-nous en vain ? Il y a peut-être des informations dans le titre. Ce film aura-t-il quelque chose à voir avec, eh bien, la planète ? Par rapport à l’espace ? Plus que probablement, le titre fait référence à la difficulté d’établir des liens de nos jours, que ces liens soient de nature romantique ou non.





Le casting





Liam Hemsworth est reconnaissable pour son travail dans Les jeux de la faim trilogie comme le stoïque et ambitieux Gale, ainsi que Jour de l’Indépendance : résurgence, n’est-ce pas romantique ? et le film australien excentrique et déchirant La couturière, aux côtés de Kate Winslet. Il fait également partie du prochain film réalisé par Russell Crowe Poker Face. Le jeune Hemsworth n’est pas étranger à dépeindre le beau petit ami, le mec magnifique ou le himbo stéréotypé avec humour, en particulier dans des films comme N’est-ce pas romantique, où il joue aux côtés du protagoniste cynique de Rebel Wilson qui a renoncé à l’amour et à la romance jusqu’à ce qu’elle rencontre Hemsworth. Depuis Planète seule est commercialisé comme une romance, de l’avis de tous, bien que nous ne sachions pas encore si ce film est une comédie, nous espérons le voir endosser le rôle d’un amour magnifique avec beaucoup à apprendre à la protagoniste sur elle-même une fois de plus .





Laura Dern est bien sûr connue pour des films comme parc jurassique et Histoire de mariage. Sa carrière diversifiée est remplie à la fois de films populaires et d’études de personnages. Et qui pourrait oublier son rôle héroïque, sacrificiel et sous-estimé dans Star Wars : Les Derniers Jedi? Après un bref répit des sensations du box-office ou du streaming plus grand public, le public était ravi que Dern ait remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son travail fantastique sur le film Netflix. Histoire de mariage en tant qu’avocat spécialisé dans le divorce de l’actrice et épouse désabusée de Scarlett Johansson. Dern a également joué de manière mémorable aux côtés de Ray Liotta dans la salle d’audience lors de la procédure de divorce du film. Les fans peuvent également s’attendre à la voir reprendre son personnage de paléontologue, le Dr Ellie Satler dans Jurassic World : Dominion cet été après une longue pause de la franchise récemment relancée.





Les prochaines mises à jour importantes pour ce film devraient inclure plus d’informations sur les acteurs de soutien, les détails réels de l’intrigue et, espérons-le, quand le public peut s’attendre à voir la sortie du film. Quelles que soient les nouvelles que nous recevons, nous sommes certainement très heureux de voir ce que Grant, Dern et Hemsworth ont pour nous sur Planète seule.





