Comment et quand aura lieu le Latin Grammy 2022

Après avoir récompensé des artistes tels que Camilo, Bad Bunny, Rauw Alejandro et Karol G, l’Académie est prête à revenir avec la 23e édition. Connaître la date et le lieu de livraison des statuettes !

© GettyCamilo, l’un des artistes reconnus aux Latin Grammys 2021.

Il y a de plus en plus artistes latino-américains qui parviennent à parcourir le monde avec leurs chansons. Grâce au streaming et aux plateformes telles que YouTube ou Spotify, le Musique atteint tous les coins de la planète sans connaître les langues ni les distances. Bien que la reconnaissance du public soit fondamentale, les prix qui peuvent hisser ces hits comme les plus réussis de l’année sont toujours les bienvenus. Et les Grammy Latino 2022 ils ne choisiront que le meilleur de la dernière saison.

Cette semaine, le Académie latine des arts et des sciences de l’enregistrement publié tous les détails de la prochaine édition. Après avoir distingué des artistes de l’envergure de Rubén Blades, Juan Luis Guerra, Camilo, Bad Bunny, Rauw Alejandro ou Karol G, les experts sont prêts à revenir et à nommer les meilleurs morceaux de l’année dernière. En ce sens, ils ont publié quand, comment et où aura lieu la cérémonie de remise des prix tant attendue.

Les Grammy Latino 2022 aura lieu la prochaine Le 17 novembre à Las Vegas. Cette fois, la cérémonie se déroulera sur une autre scène, puisqu’elle sera retransmise depuis le Mandalay Bay Resort and Casino, précisément sur le Michelob ULTRA Sable. Pour le moment, aucun détail sur les invités spéciaux ou les peintures musicales qui honorent d’autres artistes n’a été publié. Bien qu’ils aient annoncé que Marco Antonio Solis Il sera considéré Personne de l’année et sera reconnu pour ses quatre décennies de carrière.

Où peut-on le voir ? On sait seulement qu’aux États-Unis, il sera diffusé via Univisión et que la cérémonie débutera à 20h00, selon l’heure de Miami. De plus, la cérémonie de remise des prix pourrait durer au moins trois heures. Mais… Qui sont les nominés ? Ne désespérez pas! Chaque année, la Recording Academy annonce les personnes sélectionnées parmi 15 septembretout comme le soi-disant Mois du patrimoine hispanique commence.

À partir d’aujourd’hui, 28 juillet, jusqu’au 8 août, les experts passent par la première étape de vote pour présélectionner les artistes, albums et chansons qui méritent d’être inclus dans le Latin Grammy 2022. Puis, le 20 septembre, ils seront connus. nominés, pour finalement choisir le gagnant de chaque catégorie du 20 septembre au 13 octobre. De cette façon, le 17 novembre prochain arrivera au 23e édition.

