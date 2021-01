Jacob Bertrand, Hawk dans Cobra Kai, a donné des indices sur la saison 4

La troisième saison de «Cobra Kai» a eu son lancement officiel le 1er janvier et a marqué le début comme une série de Netflix en savoir plus sur le service de streaming, après avoir été acquis par la plate-forme à la mi-2020. La première, comme ses précédentes tranches, a été un réel succès et les fans attendent de voir comment l’histoire se poursuivra.

Ce saison 3 nous emmène directement après les événements développés dans la deuxième partie, où Miguel (Xolo Maridueña) est hospitalisé après une bagarre avec Robby (Tanner Buchanan), tandis que Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka) essaie de mettre les différences derrière toi pour se concentrer sur le vrai méchant: John Kreese (Cobra Kai).

Le plan de Kreese cette saison est de continuer l’héritage de la phrase « Frappez d’abord, frappez fort, sans pitié » et transmettre cela à ses élèves dans le dojo Cobra Kai, pour faire tomber Miyagi-do et ses membres. L’un des membres des « méchants » est faucon, interpreté par Jacob Bertrand, qui a récemment parlé avec le médium Collisionneur. Qu’a t’il dit?







Dans le dernier épisode, nous voyons que Hawk change de camp et devient l’un des « bons gars ». Lorsqu’on lui a demandé ce que sera l’avenir de son personnage, Bertrand répondu: «Je ne sais pas si je pourrais supporter d’avoir la mentalité de Hawk tout en ressemblant à Eli ou s’il est plutôt gentil de garder les regards qu’il a. Ce serait tellement amusant à explorer, fusionner ces deux parce que tout le temps ça a été Eli et Hawk, et ce sont deux personnes très différentes dans le même être humain « .

Il a également déclaré que c’était passionnant de se retrouver dans la fiction avec ‘Demetri’: « Gianni (DeCenzo) était très excité parce que dans la première saison, il ne pouvait pas faire de cascades, pas de combats, rien, alors il est venu et a dit: ‘Je suis tellement excité de te battre! Ça va être génial.’ durée de vie ». Pour le moment, il n’y a pas de date pour le saison 4, mais vous pouvez à nouveau profiter de la série en Netflix et ses trois livraisons.