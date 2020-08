Essayez-le et faites grandir la libido

Saviez-vous que le désir sexuel que vous ressentez a un nom super sympathique? «Libido» est le nom du désir d’avoir des relations sexuelles ou de se masturber qu’une personne peut ressentir à tout moment de la vie, surtout après la puberté.

Dans le cas des personnes asexuées, qui ne ressentent pas de désir sexuel, la libido est également présente lorsqu’elles s’efforcent d’effectuer une activité qu’elles désirent beaucoup. Il est important de savoir cela pour ne pas dire que les personnes asexuées n’ont pas de libido!

Si vous n’êtes pas une personne asexuée, votre libido peut se traduire principalement par votre désir sexuel. Et cela peut se manifester lorsque vous voyez une personne attirante, lorsque vous ressentez une chaleur à l’intérieur de votre corps ou lorsque vous vous souvenez d’une expérience agréable que vous avez vécue.

Bien que la libido soit présente chez toutes les personnes, elle peut parfois être inférieure ou supérieure, en référence au désir sexuel. Avez-vous déjà ressenti que, autant que vous aimiez avoir des relations sexuelles ou vous masturber, vous n’aviez pas ressenti le moindre désir de faire cela pendant une période, que vous aviez besoin d’augmenter la libido? Ou, vous ne pouviez penser au sexe que pendant votre routine et ne vous sentiez pas en paix avant d’avoir fait l’amour?

La libido n’est pas constante. Il existe des situations et des médicaments qui peuvent la réduire, comme des moments stressants ou tristes, et des antidépresseurs ou des contraceptifs. Dans le même temps, la libido peut augmenter considérablement si une personne est accro au sexe. La consommation de pornographie est l’une des causes de ce problème, qui doit être évalué avec une aide professionnelle. Au fur et à mesure que vous apprenez à mieux connaître votre corps et votre libido, consultez un médecin pour comprendre ce qui se cache derrière une libido très faible ou très élevée.

Une fois que vous connaissez votre corps, il est possible d’identifier la période pendant laquelle vous pouvez augmenter votre libido de manière saine et naturelle. Si votre santé mentale est à jour et votre santé physique est à jour, améliorer votre désir sexuel sera une tâche facile, il suffit de suivre les conseils que nous avons préparés. Check-out!

Voulez-vous pimenter la relation ou avez-vous envie de mieux connaître votre corps, de vous aventurer dans la masturbation? Découvrez comment augmenter la libido sans utiliser de produits chimiques, en toute sécurité et santé!

1) Une bonne nuit de sommeil

Lorsque nous sommes fatigués et somnolents toute la journée, nous avons tendance à être stressés par n’importe quel problème. Avec ça, le désir sexuel s’estompe. Créer une routine de sommeil avec suffisamment d’heures pour que vous puissiez récupérer votre énergie est essentiel pour augmenter la libido. Plus il y a de repos, plus il y a de plaisir!

2) Faire travailler le corps

Bien que les exercices physiques soient étroitement associés à la tentative d’atteindre un standard de beauté, la vérité est qu’ils sont beaucoup plus importants pour maintenir la santé physique. Lorsque vous pratiquez fréquemment des exercices physiques, vous mettez votre corps au travail et augmentez votre volonté de pratiquer d’autres activités, y compris le sexe!

3) Une période de relaxation est utile

Augmenter votre libido sera une tâche très difficile si vous ne prenez jamais un moment pour vous détendre au milieu de votre routine. Réservez dix minutes de votre journée pour méditer, apporter une nouvelle perspective aux problèmes qui vous concernent. Gardez votre esprit en paix pour que votre corps puisse aussi se détendre! Le sexe et la tension ne correspondent pas!

4) Explorer de nouvelles possibilités

Tout ce qui entre dans la routine perd sa grâce avec le temps, n’est-ce pas? Pour augmenter la libido, ce que vous devez faire est de rechercher de nouvelles possibilités de relations sexuelles. Aventurez-vous dans différentes positions, essayez des jouets sexuels, des huiles de massage, des bougies à embrasser et tout ce que votre imagination vous permet! Gardez la nouveauté dans votre relation!

5) Un menu aphrodisiaque

Avez-vous déjà entendu parler des aliments aphrodisiaques? Ils contiennent des nutriments qui stimulent la libération d’hormones sexuelles et peuvent facilement augmenter la libido. Le chocolat, le poivre, les huîtres et le safran en font partie, mais vous découvrirez alors des vitamines et des thés qui remplissent également le rôle d’améliorer votre désir sexuel!

Jus pour augmenter la libido

1) Banane, pastèque et noix du Brésil

Chacun des éléments qui nomment ce jus a des propriétés qui augmentent la libération d’hormones et dilatent les vaisseaux sanguins, dans le cas de la pastèque. Mélanger des bananes, des pastèques et des noix du Brésil dans une vitamine réfrigérée peut augmenter considérablement la libido et vous préparer à l’action!

2) Açaí et guarana

Deux ingrédients énergétiques naturels sont l’açaí et le guarana. Alors que le premier est un aphrodisiaque, le second est un puissant stimulant. Le mélange des deux ne pouvait aboutir qu’à une chose: une augmentation de la libido! Vous pouvez également ajouter des fraises, du miel et de la cannelle en poudre à votre recette, pour augmenter l’açaí avec de la poudre de guarana.

3) Avocat et lait

La bonne vieille vitamine d’avocat n’est pas seulement délicieuse, elle peut également augmenter la libido. Comme ce fruit favorise la circulation sanguine des graisses monoinsaturées, les performances sexuelles ont tendance à être meilleures. Avec votre cœur battant au bon rythme, vous ressentirez le besoin d’avoir des relations sexuelles augmentant, car il ne manquera pas de disposition.

Thés pour augmenter la libido

1) thé de fenugrec

Le fenugrec est une plante connue pour réguler la libération d’hormones dans le sang. Un thé fait avec les graines de cette herbe et une pincée de poivre augmentera rapidement votre libido. Que diriez-vous de le préparer avant une soirée spéciale avec la personne avec qui vous voulez coucher?

2) Thé vert

Beaucoup de gens substituent le thé vert au café parce qu’ils savent que c’est une boisson énergisante. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c’est qu’un thé vert chaud augmente le transit du sang dans les vaisseaux sanguins, augmentant ainsi la libido. C’est comme une bombe de volonté frappant votre désir sexuel!

3) Écorce de Catuaba et thé à la salsepareille

Si vous souhaitez augmenter rapidement votre libido, le zeste de catuaba et le thé de salsepareille sont imbattables. Faites bouillir une cuillère à soupe d’écorce de catuaba et deux cuillères à soupe de racine de salsepareille dans 250 ml d’eau. Une fois chaud, filtrez et buvez une partie de ce mélange. Gardez-en une partie pour d’autres jours et profitez-en!

Augmenter la libido ne sera pas difficile si vous suivez les conseils naturels que nous avons préparés, mais vous devez vous assurer que la réduction de votre désir sexuel n’a pas de problème mental ou physique comme cause. Connaissez bien votre corps pour mieux y faire face!