Le dernier de… Ferrari à venir équipé d’une boîte de vitesses manuelle

La base métallique «sculptée» avec le motif double H, à partir de laquelle une tige délicate jaillissait d’une sphère, toutes deux en métal, était l’un des détails les plus aboutis – une image de marque, même … – et apprécié dans les intérieurs de nombreuses Ferrari équipées de boîte de vitesses manuelle.

Existe-t-il une meilleure expression visuelle pour ce type de transmission que la matière nue et la forme pure de ses éléments constitutifs? Nous ne le pensons toujours pas…

Ce serait la recherche incessante de plus de performances qui dicterait sa fin – il est impossible pour nous, humains, de traverser la relation aussi rapidement que les meilleures boîtes à double embrayage le font sans même avoir besoin de nous.

Ce serait en 2012 que l’on verrait la dernière des Ferrari équipée d’une boîte manuelle quitter les lieux. C’est cette année-là que le Ferrari 599 GTB (coupé avec V12 à l’avant) a vu la fin de sa carrière mais, bien qu’une boîte manuelle fasse partie de ses nombreuses spécifications, ce n’était pas la dernière Ferrari à apporter une boîte manuelle.

Le dernier des… dernier

Cet honneur est tombé au Ferrari Californie, oui, celui-là. Peut-être la moindre Ferrari Ferrari que nous ayons connue ces dernières années, du moins à en croire les paroles de son PDG raté, Sergio Marchionne:

La voiture avec laquelle j’ai eu le plus de difficultés était la California. J’en ai acheté deux et j’ai vraiment aimé le premier [1ª geração], mais c’est la seule voiture, d’un point de vue identitaire, que j’ai du mal à voir comme une vraie Ferrari. (…)

Il doit être contextualisé. Ferrari California a été largement critiquée dans les médias pour être excessivement lisse, à peine représentative de ce que l’on attendait d’une Ferrari. La vérité est que la Californie a cherché à attirer un autre type de clientèle, plus habituée au confort et aux commodités d’une Mercedes-Benz SL qu’à la concentration et à l’agressivité d’un modèle Maranello.

Cependant, malgré les critiques, la Californie était encore une étape importante … dans la marque.

Cela signifiait une série de débuts, comme être la première Ferrari avec un V8 à l’avant, ou la première avec un capot métallique, entre autres – nous y irons déjà -; et a fini par devenir l’une des Ferrari les plus réussies de tous les temps. 8000 exemplaires de California ont été vendus, un nombre qui dépasse 17000 si l’on ajoute le California T.

Cependant, le sentiment d’ironie est fort. Non seulement c’était la dernière Ferrari équipée d’une boîte de vitesses manuelle, mais c’était la première Ferrari à être équipée d’une boîte de vitesses à double embrayage. – précisément la transmission qui scellerait «pour toujours et à jamais» la destination de la transmission manuelle sur la marque.

Le plus triste est de voir comment la boîte manuelle n’était plus considérée par les clients Ferrari (et pas seulement). Malgré sa disponibilité, parmi les 8 000 unités vendues en Californie, seules trois (3) à cinq (5) Californie étaient produites avec une boîte de vitesses manuelle (selon plusieurs sources).

Je vais répéter et souligner: au plus, juste une poignée de Californie Californie avec transmission manuelle ont été vendus, pour un total de 8000! Comment est-ce possible!?

Bien sûr, Ferrari n’a même pas pris la peine de persister dans cette option lorsqu’elle a annoncé la première révision en Californie, en 2012 – elle est devenue connue sous le nom de California 30, pour arriver avec plus de 30 chevaux et moins de 30 kg de poids. A partir de ce moment, Ferrari, quelle qu’elle soit, avec seulement une boîte de vitesses à double embrayage, une recette qui reste aujourd’hui.

Vengeance?

Eh bien, la rareté des unités Ferrari à transmission manuelle au cours de ce siècle – pas seulement en Californie – est telle que les rares personnes qui les ont achetées neuves ont vu leurs voitures valoriser beaucoup plus que l’équivalent avec des transmissions automatiques.

Même la Californie… En 2016, une rare Ferrari California a été vendue aux enchères avec la poignée en saillie (c’est l’unité que vous pouvez voir sur les images), ayant atteint une valeur absurde de 393360 euros – plus, bien plus que ce qu’il valait en neuf, et 3 fois plus que la California automatique.

À propos de “The Last of …”. L’industrie automobile traverse sa plus grande période de changement depuis que l’automobile … a été inventée. Avec des changements importants qui se produisent constamment, avec cet article, nous avons l’intention de ne pas perdre le «fil» et d’enregistrer le moment où quelque chose a cessé d’exister et est entré dans l’histoire pour (très probablement) ne jamais revenir, que ce soit dans l’industrie, dans une marque ou même sur un modèle.

