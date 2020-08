Guide de la saison 4 “ Fortnite ”: chaque emplacement et capacité d’arme mythique

Voici comment obtenir les nouvelles armes mythiques puissantes dans la saison 4 de “ Fortnite ”. Crédit: Epic Games

Si vous voulez remporter une Victory Royale en Fortnite Sur le thème de la saison 4 sur le thème de Marvel, s’emparer de l’une des nouvelles armes / objets mythiques peut changer la donne.

Hier, mon équipe a remporté notre première victoire royale en partie grâce à la défaite d’une équipe en milieu de match qui avait la bombe mystique de Doctor Doom et les gantelets arcaniques de Doctor Doom. Une fois que nous avions ces objets puissants à notre disposition, nous étions imparables.

Voici toutes les armes et objets mythiques du jeu en ce moment, bien qu’il semble que d’autres soient ajoutés au fil de la saison.

Certains de ces objets mythiques peuvent être trouvés sur les sites de crash de Quinjet. Ces sites peuvent être repérés sur la carte grâce à leurs panaches de fumée bleue. Vous pouvez voir exactement où les trouver à chaque tour en vérifiant la carte pour les petites icônes de jets blancs.

Chacun de ces sites est protégé par des robots Stark Industry qui sont assez puissants et subissent pas mal de dégâts. Lorsque vous les abattez, vous avez également la possibilité de pirater ces robots et de les faire se battre pour vous.

Les mythiques se trouvent dans les drones de l’industrie Stark planant au-dessus de chaque site de crash. Abattez-les simplement et ils laisseront tomber une arme mythique ou rare (souvent de niveau violet). Vous pouvez également trouver des fusils à énergie Stark Industry sur ces sites de crash, ainsi que dans le cimetière Sentinel.

Bouclier de ronce de Groot

Groot est l’un des nouveaux skins Battle Pass – voir le récapitulatif complet des skins Battle Pass de la saison 4 ici – et il est l’un des seuls avec un objet mythique actuellement dans le jeu.

Le bouclier de ronce de Groot est essentiellement une boule de hamster qui vous permet de rouler sur la carte tout en vous protégeant des dommages entrants. Cela ne dure que six secondes, mais cela peut vous sauver la vie à la rigueur ou vous aider à vous rapprocher des ennemis sans subir de dégâts.

Vous trouverez cet élément dans les drones planant au-dessus des sites de crash de Quinjet.

Planche de surfeur d’argent

Silver Surfer’s Board est un autre objet mythique que vous pouvez trouver sur les sites de crash de Quinjet ou en éliminant un joueur qui le possède, comme j’ai découvert l’objet pour la première fois. (Silver Surfer, ainsi que d’autres skins de super-héros, arrive également dans la boutique d’objets selon de récentes fuites).

C’est assez mignon aussi. Il s’agit essentiellement d’une combinaison grenade à ondes de choc / planeur de surf. En gros, lorsque vous l’utilisez, vous vous propulsez dans les airs directement devant vous (contrairement aux grenades à ondes de choc qu’il faut viser) puis vous transformez en planche de surf argentée. Cela vous fera sortir d’un cornichon en un tournemain, ou en un selon votre intention.

Si vous construisez ou partez d’un point élevé, vous pouvez couvrir un peu de terrain, ce qui peut être utile pour distancer la tempête ou une équipe ennemie, ou simplement pour parcourir la carte plus rapidement. Ils devraient faire un mode Silver Surfer Board où tout le monde en a un. Ce serait de la folie!

Une fois que vous utilisez le tableau, vous devrez attendre 25 secondes pour l’utiliser à nouveau.

Bombe mystique du docteur Doom

Facilement le mythique le plus surpuissant de tous les temps, la bombe mystique du docteur Doom régnera le feu de l’enfer sur vos ennemis. Si vous vous trouvez au-dessus d’une escouade, jetez ce chiot pour les essuyer en un éclair. Il brûle à peu près tout et inflige des dégâts stupides. J’adore quand je l’ai et je déteste quand quelqu’un d’autre l’utilise contre moi. Il aura presque certainement un nerf à un moment donné.

Vous devrez vaincre le docteur Doom pour obtenir celui-ci (et le suivant), mais une fois que vous l’aurez fait, vous êtes sur la voie rapide pour une victoire royale. Consultez notre guide Doctor Doom ici. Cet objet a un temps de recharge de 25 secondes.

Gantelets arcaniques du docteur Doom

Les gantelets arcaniques du docteur Doom peuvent également être trouvés en battant le docteur Doom dans son nouveau domaine (anciennement Pleasant Park). C’est un combat difficile et c’est beaucoup plus facile avec une équipe ou au moins un duo.

Les Arcane Gauntlets ne sont pas aussi puissants que la bombe mystique, mais ils n’ont pas de temps de récupération et sont essentiellement des explosions de plasma assez précises. Également surpuissant, il sera probablement nerf (à moins qu’Epic n’embrasse le déséquilibre, ce qui serait également bien), vous aurez une bien meilleure chance de gagner si vous avez ces deux armes mythiques dans votre équipe.

Attendez, c’est tout?

Malheureusement, c’est tout pour le moment. Heureusement, je suis presque sûr à 100% que nous aurons plusieurs autres armes mythiques (alias superpuissances) au fil de la saison. Si vous allez regarder la bande-annonce de Battle Pass (ci-dessous), vous verrez Wolverine faire une attaque éclair spéciale, She-Hulk faire une sorte de mouvement de saut et de claquement au sol et les autres héros se préparent tous pour une sorte de spécial. attaque.

Au début, avant le lancement de la saison, je craignais que les nouveaux skins aient des pouvoirs spéciaux, mais ce ne sont que des armes et des objets mythiques – et n’importe qui, avec n’importe quelle peau, peut les utiliser (contrairement au marteau de Thor que seuls Thor – et Captain America – peuvent utiliser comme outil de récolte).

Attendez-vous à ce que Wolverine’s Claws, She-Hulk’s Smash et d’autres armes mythiques soient ajoutés au jeu au cours des prochaines semaines. Peut-être même des changements de carte et de nouveaux combats de boss – Doom est un peu solitaire pour le moment. Peut-être que Mystique pourrait lui donner un coup de main?

Dans tous les cas, je mettrai à jour cet article au fur et à mesure que de nouveaux mythes seront ajoutés au jeu avec leur emplacement, leurs pouvoirs, etc., alors restez à l’écoute!

