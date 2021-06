Le cinquième supercalculateur le plus puissant au monde vient de Tesla – il l’utilise pour former son IA de conduite autonome

Les superordinateurs se trouvent généralement dans des organisations universitaires ou gouvernementales et sont utilisés pour la recherche scientifique ou des prévisions telles que la météo. Cependant, Tesla semble être là pour rompre avec ça. Ils ont présenté leur supercalculateur qui, selon eux, est le cinquième plus puissant au monde en ce moment.





Andrej Karpathy, responsable de l’intelligence artificielle chez Tesla, a présenté le superordinateur lors de la conférence 2021 sur Computer Vision and Pattern Recognition. Au cours de la conférence, il a mentionné le superordinateur et en a montré quelques images. Il s’agit de Le troisième grand cluster informatique de Tesla. Ensemble, ils constituent ce que l’on estime être le cinquième supercalculateur le plus puissant existant.

Si les spécifications qu’Andrej Karpathy a montrées sont correctes, nous sommes face à une vraie bête. Il s’agit de un système 8x A100 80 Go à 720 nœuds avec 5760 GPU au total. Cet ordinateur peut fournir une puissance de 1,8 EFLOPS avec une capacité de commutation de 640 Tbps.

La conduite autonome tant attendue

Pourquoi un supercalculateur d’un tel calibre ? Pour la conduite autonome. Au cours des dernières années, Tesla a mis ses efforts dans le calcul à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de ses véhicules. Le FSD à l’intérieur de chaque Tesla est chargé d’analyser et de calculer tous les paramètres en temps réel. En attendant, il a besoin de supercalculateurs pour apprendre et entraîner l’IA qui est ensuite montée sur les véhicules.

Mais Tesla ne va apparemment pas rester ici. Développe Dojo depuis un certain temps Oui Elon Musk a parlé à ce sujet à l’occasion. Si les rumeurs et les estimations sont vraies, ce sera l’un des supercalculateurs les plus puissants au monde, sinon le plus. Dojo utilisera sa propre architecture optimisée pour entraîner les réseaux de neurones, ce ne sera pas un cluster GPU comme ce dernier. Attendu préparez-le l’année prochaine.

Actuellement le supercalculateur le plus puissant du monde C’est le Fugaku japonais. Cependant, si nous nous concentrons uniquement sur l’intelligence artificielle et les réseaux de neurones, NVIDIA en a récemment introduit un avec 6 000 GPU A100.

Via | Ingénierie intéressante