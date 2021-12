Jean-Marc Vallée : de quoi est mort le réalisateur de « Big Little Lies » et du Dallas Buyers Club

Hollywood est en deuil. réalisateur et producteur canadien Jean-Marc Vallée, vainqueur de Emmy en 2017 pour avoir réalisé la série HBO « De gros petits mensonges», est décédée le dimanche 26 décembre à Québec. Il avait 58 ans.

Le publiciste Bumble Ward a rapporté que le cinéaste est décédé subitement dans sa cabane située en périphérie de Québec. Nathan Ross, partenaire de longue date de Vallée, a confirmé son décès.

Jean-Marc Vallée a également été récompensé pour la réalisation des films nominés aux Oscars « Dallas Buyers Club » (2013) et « Wild » (2014).

DE QUOI JEAN-MARC VALLÉE EST-IL MORT ?

Jean-Marc Vallée en septembre 2017, lorsqu’il a remporté l’Emmy pour « Big Little Lies » (Photo : Frederic J. Brown / AFP)

La cause de la mort du réalisateur est encore inconnue. On sait seulement que cela s’est produit soudainement, un jour après Noël.

« Jean-Marc représentait la créativité, l’authenticité et le fait d’essayer les choses différemment. C’était un véritable artiste et un gars attentionné et généreux. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ne pouvaient s’empêcher de voir le talent et la vision qu’il possédait.Ross a déclaré à travers une déclaration.

« Le maître nous manquera profondément, mais c’est un réconfort de savoir que son style magnifique et son travail époustouflant qu’il a partagé avec le monde perdureront.« Il ajouta.

QUI ÉTAIT JEAN-MARC VALLÉE ?

Outre le réalisateur et producteur, Jean-Marc Vallée il a écrit et édité la plupart de ses projets. Né à Montréal, le cinéaste a fait ses débuts en tant que réalisateur dans le monde de la musique jusqu’à ce qu’il atteigne le cinéma avec son premier long métrage, le thriller intitulé « Black List » (1995). Ensuite, il accumulerait d’autres crédits jusqu’à ce qu’il soit en charge de « The Young Victoria » (2009), un film sur la reine Victoria qui mettait en vedette Emily Blunt et qui obtiendrait trois nominations aux Oscars.

Quelques années plus tard, Vallée a touché les stars en tant que réalisateur de « Dallas Buyers Club » (2013), le drame basé sur la vie de Ron Woodroof -interprété par Matthew McConaughey-, le patient séropositif qui a vendu des médicaments expérimentaux pour traiter la maladie. Le film a été nominé pour six Oscars, dont celui du meilleur film.

Vallée a également atteint la télévision avec un grand succès, avec un Emmy entre les deux. Il a produit et réalisé « De gros petits mensonges» (2017), où il a travaillé, à partir d’un scénario de David E. Kelley, avec des figures de la stature de Nicole Kidman, Reese Witherspoon et Laura Dern. Toujours pour HBO, il a réalisé « Sharp Objects » (2018), avec Amy Adams et Patricia Clarkson.

Lorsqu’il s’est entretenu avec The Hollywood Reporter en 2016, le réalisateur a déclaré qu’il vivait « le rêveDe travailler à Hollywood. « Les rêves peuvent devenir réalité. Je vis le rêve en ce moment », a-t-il déclaré à propos du phénomène qui a commencé « Dallas Buyers Club » (2013) et que « Wild » (2014) et « Demolition » (2015) ont continué.