GTA Trilogy Remaster : toutes les améliorations en un coup d’œil

Il y a quelques instants, nous avons pu vous donner le première vraie bande-annonce de gameplay incluant la date de sortie à la Remasterisation de la trilogie GTA présent. Bien pose jeux de rock star avec plus de détails sur les nouvelles éditions sur leur propre site Web et décrit toutes les améliorationsqui vous attendent.

Ce sont les améliorations apportées au GTA Trilogy Remaster

Le studio se démarque par le développement du remaster Jeux de rue de Grove responsable, en collaboration avec Rockstar Games, des trois Les classiques de GTA GTA 3, GTA : Vice City et GTA : San Andreas un retour dans une nouvelle splendeur grâce à la Moteur irréel accorder.

Beaucoup de travail a été consacré à la révision des trois titres, comme le montre la liste suivante. Cela vous montre toutes les améliorationsque les remasters auront à offrir. La plupart des points s’appliquent à toutes les versions du jeu, alors qu’il existe des révisions spécifiques pour Nintendo Switch et PC.

Améliorations générales de toutes les versions :

Schéma de contrôle modernisé basé sur GTA V

Mécanique de visée améliorée

Sélection d’armes et de stations de radio mise à jour

Mini-cartes mises à jour avec une navigation révisée et une fonctionnalité de point de cheminement

Plus haute résolution

Représentation graphique améliorée du monde entier

Système d’éclairage révisé, y compris les effets d’ombre et de temps et les reflets

Modèles de personnages et de véhicules révisés

Textures haute résolution pour les bâtiments, les armes, les rues, les intérieurs et plus encore

Nouvelle végétation

Des surfaces plus lisses

Plus de visibilité

Version Nintendo Switch :

Contrôle adapté au commutateur, y compris le zoom et le panoramique de la caméra

Sélection de menu via l’écran tactile

Visée via le capteur gyroscopique

Version PC :

Prise en charge de Nvidia DLSS

Nouveaux succès dans le Rockstar Games Club

GTA Trilogy Remaster sort en novembre

Du Date de sortie est également certain, cependant. « GTA Trilogy Remaster » sortira le 11 novembre 2021 numérique pour PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Rockstar Games Launcher. La trilogie remasterisée est également dans le jour de la sortie Passe de jeu disponible. Au 7 décembre utilisera également le version physique pour Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One apparaissent.