Le nouveau film Evil Dead est sombre et sérieux taquine Bruce Campbell

Cela fait près d’une décennie que la dernière Evil Dead le film a redémarré la franchise avec beaucoup de gore mais très peu d’humour gluant et glorieux qui avait la signature des films précédents et du Ash contre Evil Dead Émission de télévision. Maintenant celui de Lee Cronin Evil Dead Rise ressuscitera à nouveau les Deadites, cette fois dans un immeuble de la ville, avec un tout nouveau casting mais quelques noms familiers travaillant dans les coulisses sous la forme de Evil Dead le créateur Sam Raimi et la star Bruce Campbell, qui ont taquiné le ton du prochain film.

Interviewé pour le site Web BlairWitch.De, Campbell a longuement décrit ce que Evil Dead les fans peuvent s’attendre à la dernière horreur chaotique de la franchise qui a commencé il y a plus de 40 ans. Cette fois-ci, Campbell agit en tant que producteur du film mais n’apparaîtra pas après avoir affirmé avoir raccroché ses bottes Ash Williams après la fin de la Ash contre Evil Dead séries.

« [The film will be] différent, celui-ci est sombre, celui-ci est assez sérieux », a déclaré Bruce Campbell au site. « De bonnes et solides performances. C’est une maman célibataire qui doit désormais s’occuper de ce livre [of the dead]. Ces jours-ci, il s’agit plus du livre. Ce livre circule… distribué, transmis. Les gens essaient de s’en débarrasser, ils essaient de l’enterrer ou de le détruire, et ils ne peuvent vraiment pas. Alors ce livre n’arrête pas d’apparaître. Donc, c’est vraiment juste une autre histoire de ce qui se passe si ce livre apparaît dans la vie de ce groupe particulier de personnes et comment il se croise.

Campbell a poursuivi: «Lee Cronin est un homme très sérieux. C’est un réalisateur très sérieux. C’est un réalisateur très atmosphérique. Ça va être vraiment bien. Nous avons vu un rude [cut] de ça déjà. Il a tous les composants dont nous avons besoin, il a juste besoin… comme n’importe quoi… il doit être resserré. Mais nous sommes en forme. Nous lui laissons une grande liberté de création. Mais les bases restent les mêmes. Le livre, la possession, les règles pour s’en débarrasser. Chaque nouvelle héroïne ou héros doit apprendre à dissiper le mal.

« Cette famille n’est pas la même à la fin du film. Ils sont vidés. Toute la famille est détruite. Ces gens sont possédés – frères, sœurs, fils, filles. C’est une affaire de famille. Celui-ci est une affaire de famille. Ils sont tous liés dans celui-ci. Je pense que cela rend la possession et le meurtre de vos frères et sœurs, des choses comme ça, encore plus difficiles.

Le résumé officiel de Evil Dead Rise se lit comme suit : « Dans le cinquième film d’Evil Dead, Beth, fatiguée de la route, rend une visite tardive à sa sœur aînée Ellie, qui élève seule trois enfants dans un appartement exigu de LA. La réunion des sœurs est interrompue par la découverte d’un livre mystérieux au fond des entrailles de l’immeuble d’Ellie, donnant naissance à des démons possédant de la chair et plongeant Beth dans une bataille primordiale pour la survie alors qu’elle est confrontée à la version la plus cauchemardesque de la maternité imaginable. »

Bien qu'il semble que le nouveau film puisse continuer à éloigner la franchise de l'humour noir de la série de films originale, nous devrons attendre que le film sorte sur HBO Max l'année prochaine pour voir comment tout cela se passe.





