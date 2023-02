Emma Roberts parle de son personnage mystérieux de Madame Web

On sait peu de choses sur le film Madame Web lié à Spider-Man de Sony, et Emma Roberts a mis en lumière son rôle mystérieux.

Dans le cadre de l’univers Spider-Man de Sony, Madame Web n’a pas encore révélé de nombreux détails, y compris qui Emma Roberts‘ personnage mystère est. L’actrice s’est récemment ouverte pour donner plus d’informations sur le rôle qu’elle joue dans le film, qui espère éviter le même sort que les goûts de Morbius reçu l’année dernière. Madame Web est l’un des nombreux nouveaux projets liés à Spidey provenant de Sony, avec d’autres titres tels que Kraven the Hunter et Venom 3. Tout en parlant sur le Tais-toi Evan podcast, Roberts a expliqué:





« Ce que je peux vous dire, c’est que je ne suis pas un super-héros. Certaines personnes peuvent penser qu’elle est un super-héros mais pas … comme si je n’avais pas de pouvoirs surnaturels. Je peux donc vous le dire. [Madame Web] est vraiment différent de tous les autres films Marvel, il est super ancré. J’adore le fait qu’il y ait tant de grandes actrices, c’est vraiment axé sur les femmes, et je pense juste que ce ne sera pas ce que les gens attendent. Donc je suis vraiment, vraiment excité que tout le monde le voie, et au fait, je suis excité de le voir, parce que je n’ai travaillé qu’une semaine dessus, donc il y a tellement de choses que je n’ai pas vues. J’ai pu voir les storyboards et lire le script, et c’est fantastique. »

Madame Web mettra en vedette Dakota Johnson dans le rôle principal, et avec d’autres stars telles que Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott et Mike Epps ainsi qu’Emma Roberts. L’été dernier, il a été révélé que le film serait retardé de trois films, lui fixant une date de sortie actuelle d’octobre 2023.

FILM VIDÉO DU JOUR





Comment Madame Web s’intégrera-t-elle dans l’univers disjoint de Spider-Man de Sony?

Sortie de Sony Pictures

La direction de Sony pour leurs films Marvel non-MCU semblait conduire à l’introduction de Spider-Man avec Morbius. Cependant, malgré les images du web-slinger apparaissant dans le marketing de Sony pour le film, toutes les références ont été supprimées du film final, à l’exception d’un ensemble très peu convaincant et déplacé de scènes post-crédit qui laissaient entendre que Spider-Man arrivait à certains. pointe dans le futur.

On ne sait toujours pas si cela sera taquiné davantage avec Madame Web, mais le personnage a le potentiel de rétablir une connexion avec le MCU, ou pourrait envoyer la franchise sur une toute autre route adjacente qui n’implique pas l’araignée du MCU. Homme, mais une variante différente du personnage.

Le réseau ironiquement enchevêtré des droits de Spider-Man offre à la fois les plus grands avantages et la malédiction ultime pour Sony, car ils ont un certain nombre de personnages de Spider-Man, mais l’intérêt pour eux n’est clairement pas si grand à moins qu’ils ne soient connectés à un Spider -Homme d’une description ou d’une autre. Avec Tom Holland étant l’actuel MCU Spider-Man, il reste à voir s’il traversera à un moment donné l’univers de Sony pour combattre le groupe croissant d’adversaires qui l’attendent, ou si cela pourrait devenir un croisement pour le groupe de méchants dans le MCU alors que la saga multivers touche à sa fin. Si Madame Web donnera un indice sur la fin de partie de Sony qui sera vue plus tard cette année.