Google présente Bard, son alternative à ChatGPT

On ne pouvait pas en attendre moins de la part de Google, qui a cependant mis plus de temps que prévu pour répondre à ChatGPT.

Et enfin, Google répond à ChatGPT avec une IA basée sur LaMDA.

Quoi Google allait répondre à ChatGPT était un secret de polichinelle, et en fait, c’est que la réponse attendue de Mountain View on l’a fait attendre plus longtemps qu’il n’aurait dû. Cependant, le géant des moteurs de recherche s’est dépêché maintenant, car bien qu’il nous l’ait déjà dit il y a quelques jours, cette chose importante qu’ils devaient nous dire concernant l’IA est désormais officielle, et c’est sans attendre le Le 8 février à 14h30 à l’événement parisien auquel nous avions été virtuellement invités.

Et donc, maintenant nous pouvons vous présenter barde googlel’option du géant californien entre les différents modèles de langage extensifs (LLM) qui sont déjà sur le marché, et qui avaient évidemment été une attaque directe sur la ligne de flottaison des moteurs de recherche Internet traditionnels.

Comme nous l’ont dit les collègues de 9to5Google, Bard est basé sur LaMDA et il est déjà disponible en bêta fermétoujours en développement et sans dates bien qu’avec la promesse que très bientôt vous élargirez vos horizons afin que nous puissions tous essayer.

nous savons déjà son grand avantageoui, en ce qui concerne ChatGPT et autres, puisque Bard apprendra des informations sur le web et pourra les utiliser pour répondre à nos questions sur les événements récents.

Voici l’article présentation officielle sur le blog de Googleoù vous aurez tous les détails supplémentaires :

Google présente Bard, l’avenir de la recherche par IA

C’est ainsi que Google concurrencera ChatGPT, et c’est ainsi que fonctionne Bard

Selon Les propres mots de Googlebarde est « un service d’IA expérientiel et conversationnel alimenté par LaMDA qui s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité ».

Il ne fait aucun doute alors que Google connaît son avantage et veut l’exploiterinformant également que la version de LaMDA utilisée dans ce cas est un modèle plus léger, qui nécessite moins de capacités de calcul et permet donc d’adapter le service à un plus grand nombre d’utilisateurs, en obtenant plus de réponses en moins de temps et dépenser moins de ressources.

2/ Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances du monde avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques. Il s’appuie sur les informations du Web pour fournir des réponses fraîches et de haute qualité. Aujourd’hui, nous ouvrons Bard à des testeurs externes de confiance. pic.twitter.com/QPy5BcERd6 – Sundar Pichai (@sundarpichai) 6 février 2023

Google avertit déjà que le barde apprend encoreet que cette phase de test les aidera à améliorer la qualité et la rapidité du service, sans beaucoup plus de détails sur les prochaines étapes à suivre ni sur la date à laquelle le grand public pourra y accéder.

En outre, ils avertissent également que les réponses peuvent être inexacteset que l’interface a été simplifiée pour faciliter les premiers pas, avec une simple zone de texte qui imite un chatbot.

Des outils ont également été mis en place rapports avec un pouce vers le haut ou vers le bas pour valider les réponses proposéeset il y a même une liste déroulante de paiement qui, nous le comprenons, ne sera pas dans les versions finales de Bard.

Et en regardant vers l’avenir, il semble que les hommes de Sundar Pichai veuillent intégrer leurs dernières avancées en IA non seulement avec LaMDA et les modèles conversationnelsmais aussi avec PaLM, Imagen et MusicLM, pour que Recherche Google être plus puissant jamais.

Sundar Pichai est clair :

Lorsque les gens pensent à Google, ils pensent souvent à se tourner vers nous pour obtenir des réponses rapides, comme « combien de touches possède un piano ? » Mais de plus en plus, les gens se tournent également vers Google pour obtenir des informations plus approfondies, telles que « Est-il plus facile d’apprendre à jouer du piano ou de la guitare et combien de pratique chacun a-t-il besoin? »

Ils nous disent de Google que leurs recherches alimentées par l’IA concocter des informations complexes et de multiples perspectives sur d’innombrables sujets à donnez-nous des réponses faciles à comprendre.

Au lieu d’extraits en vedette qui citent d’autres sites Web, Google générera ses propres réponses directement aux questions de l’utilisateurquelque chose que « déploiera bientôt la « recherche Google » ».

Et enfin, ils font aussi de la publicité depuis Mountain View une API de langage génératif propulsée par LaMDA et qu’il a une gamme de modèles à suivre pour que les développeurs et les entreprises puissent intégrer ce type de technologie dans leurs applications et des développements avec tout le potentiel de Google.

La réponse de Google est très intéressante, très attendue par contre, car ChatGPT nous avait montré un avenir de recherches sur Internet très éloigné du modèle actuel de Google et tous les autres chercheurs contemporains… Vous ne pensez pas ?

