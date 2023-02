Vous, le film Netflix, a déjà dépassé les attentes en nombre

in

Ustedes est une sitcom Netflix intéressante qui parle de diversité et d’amour ainsi que d’acceptation. C’est un vrai succès de visionnage !

Toi est une comédie au rythme effréné sur l’amour et l’acceptation mettant en vedette Jonah Hill et Eddie Murphy. Le film suit l’histoire du lien entre un homme juif d’âge moyen, Ezra, qui tombe éperdument amoureux d’une femme de couleur et ensemble, ils forment un couple où les deux familles doivent accepter cette relation qui est entretenue par le sentiment entre ses membres. malgré le contexte dans lequel ils se trouvent.

Le film de Netflix a une mauvaise réputation parmi les spécialistes de Tomates pourries qui attribuent une maigre acceptation de 43% alors que le grand public regarde le film avec des yeux encore plus sévères, ce qui lui donne un taux d’acceptation de 38% avec plus de 1 000 critiques certifiées sur ce site Web spécialisé. Cependant, cela n’empêche pas Toi être un vrai succès.

Dans la semaine du 23 janvier au 29 janvier, le film Toi a été positionné comme le film le plus regardé de la Géant du streaming brisant toutes les attentes pour l’histoire d’amour d’Ezra avec la fille noire Amira. kenya barrile cinéaste qui dirige cette histoire et est responsable de son scénario avec le protagoniste Jonas Colline Je ne m’attendais certainement pas à cette performance.

Vos numéros sur Netflix

Pendant la période indiquée au paragraphe précédent, le film Toi classé comme le plus consulté Le N rouge avec 55 650 000 heures vues en tête des privilégiés Top 3 de bandes qui est terminée au deuxième emplacement avec Patrimoine et ses 11 550 000 heures et la troisième place pour Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés avec 9 670 000 heures visionnées. Pas mal cette comédie !

Toi es protagonizada por Jonah Hill como Ezra, Lauren London como Amira, Eddie Murphy como Akbar, Julia Louis-Dreyfus como Shelley, Sam Jay comos Mo, Nia Long como Fátima, Travis Bennett como Omar, David Duchovny como Arnold y Molly Gordon como Liza, entre autres. Un casting de luxe qui réalise des moments de grand plaisir mais reste dans la promesse d’une bande avec des éléments de commentaire social encadrés dans un contexte romantique.

