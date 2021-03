Elon Musk se plaint de la fonctionnalité de Cyberpunk 2077

Dans l’Action-RPG de CD Projekt Red Cyberpunk 2077 il y a les voitures Delamain, qui sont exploitées par une IA et que vous devrez également gérer au cours du jeu. Et c’est exactement ce qui est arrivé à ces véhicules Le fondateur de Tesla, Elon Musk se plaignait maintenant.

Le fondateur de Tesla est ennuyé par les véhicules de Cyberpunk 2077

Il est vrai que le Taxis Delamain sur les véhicules autonomes, mais vous devez en conduire vous-même. De plus, les voitures fonctionnent toujours à l’essence. Elon Musk ne semble pas aimer ça. Il s’est plaint sur Twitter:

« Les taxis Delamain devraient conduire seuls si vous vous asseyez à bord et, en 2077, ont également une propulsion électrique.«

Les cabines Delamain AI devraient pouvoir se conduire toutes seules lorsque vous y êtes et être électriques d’ici 2077 – Elon Musk (@elonmusk) 9 mars 2021

Comme déjà mentionné, les taxis Delamain peuvent conduire seuls dans «Cyberpunk 2077». Dès le début, par exemple, quelqu’un vous emmènera à travers la ville. Mais plus tard, c’est pour que vous obteniez un tel véhicule et que vous deviez d’abord apprendre à le conduire. De plus, on partie importante du gameplay disparaître lorsque vous ne pouvez plus le contrôler vous-même.

En ce qui concerne le carburant, la plupart des véhicules sont livrés avec un mélange chimique appelé CHOOH 2 pour utilisation. Mais cela est également brûlé. Il existe également des véhicules à essence dans le monde du jeu, ce qui est considéré comme une sorte de prestige. Les véhicules électriques ne semblent plus avoir d’importance en 2077.

Vous devez cependant garder à l’esprit que « Cyberpunk 2077 » est basé sur un jeu de rôle stylo et papier qui Publié en 1988 est. À l’époque, les voitures électriques n’étaient pas un problème. Et le studio de développement CD Projekt Red a voulu rester aussi fidèle que possible à l’original avec le jeu de rôle. C’est pourquoi il y a déjà des cyberimplants dans le jeu dans les flashbacks sur Johnny Silverhand en 2020. C’est encore loin dans le monde réel.