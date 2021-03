Pourquoi plus de mégapixels ne signifie pas de meilleures photos

Ce sont les clés pour savoir si la caméra d’un mobile est bonne ou non.

Photographie et montage sur Android

L’un des principaux points que nous évaluons généralement avant d’acheter un smartphone, à la fois Android et iPhone, est sa section photographique, dans lequel, heureusement ou malheureusement, la plupart des utilisateurs reviennent au même endroit sur la fiche technique: combien de mégapixels possède l’appareil photo?

Cependant, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce n’est pas vrai que les mégapixels dictent la qualité d’un appareil photo.

En fait, des terminaux comme le Google Pixel ou l’iPhone, avec des caméras « Seulement » 12 mégapixelsIls prennent de meilleures photos que les autres mobiles avec 108 mégapixels. Comment est-ce possible?

Si à tout moment vous vous êtes posé cette question, continuez à lire car dans les lignes suivantes, nous allons Expliquez tout ce que vous devez savoir pour choisir un bon appareil photo mobile.

Résoudre le mystère des mégapixels: comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont importants

Quiconque aime les appareils photo et la photographie vous le dira les mégapixels ne sont pas les plus importants, une bonne preuve en est que le même capteur photographique fonctionne différemment sur différents terminaux mobiles.

Photographie Android pour les nuls (I): mégapixels

En partant de la base, tout d’abord, il faut expliquer ce qu’est un mégapixel. Fondamentalement, ce n’est rien de plus qu’une unité de taille qui fait allusion à ce que la photo prise avec l’appareil photo mesurera.

Puisqu’un mégapixel n’est rien de plus qu’un carré de 1 000 x 1 000 pixels, en extrapolant cela à un exemple plus proche, la résolution minimale d’une photo pour être affichée correctement sur un écran FullHD (1920 x 1080 pixels) serait, plus ou moins, 2 ou 3 mégapixels.

Les mégapixels font référence au nombre de pixels d’une photographie, que nous appelons familièrement résolution. Évidemment, plus le nombre de mégapixels est élevé, plus l’image est grande, mais cela ça ne veut pas dire que c’est mieux mais simplement que nous aurons une photo plus grande.

Fondamentalement, ce qui nous permet d’avoir un appareil photo avec de nombreux mégapixels est zoomer et recadrer une photo sans perte de qualité, car lors de l’obtention d’une petite partie de l’image, nous coupons sa taille.

Par conséquent, si cette partie de l’image est encore plus grande que la taille de l’écran où nous la voyons, la photo sera vue correctement.

Ce sont les aspects qui font la différence

Mais le point principal qui nous permettra de juger si une caméra mobile est bonne ou juste est la qualité du capteur, et c’est le point qui montre qu’un smartphone qui vaut moins de 300 euros mais qui a un objectif de 108 mégapixels prend de pires photos qu’un appareil avec un prix beaucoup plus élevé qui a un objectif de 12 mégapixels, depuis les secondes équipé de capteurs de haute qualité qui permettent d’obtenir de bien meilleurs résultats malgré une résolution moindre.

Bien entendu, il faut garder à l’esprit que ces terminaux haut de gamme doit avoir une densité de pixels raisonnable pour des images de haute qualité et un processeur puissant pour les gérer pour des résultats optimaux.

Pour évaluer si un capteur est de bonne qualité ou non, nous devons prendre en compte des aspects tels que ouverture de l’objectif, taille du capteur et vitesse de mise au point.

L’ouverture est la quantité maximale que le diaphragme peut ouvrir pour laisser passer la lumière Et comme une photographie est essentiellement un éclairage, plus l’ouverture de l’objectif est grande, plus elle captera de lumière et meilleure sera la qualité de l’image.

Cet aspect est mesuré avec un «f /» et plus la valeur est petite, meilleure est la qualité nous allons entrer les photos. Dans les mobiles haut de gamme actuels, cette ouverture focale est généralement un f / 2.2 ou f / 2.4.

Le deuxième point clé d’un appareil photo pour smartphone est la taille du capteur, car plus le capteur a de surface, plus il peut capter de lumière et, par exemple, le Google Pixel 4XL a un capteur de 12 mégapixels, mais avec une taille de 1 / 2,55 « et 1,4 µm par pixel.

Le troisième point important d’une caméra mobile est vitesse de mise au point, car plus vous effectuez la mise au point rapide d’un objectif, moins vous risquez de perdre une photo.

Compte tenu de tout cela, les terminaux les plus récents du marché utilisent une technique appelée « Pixel Binning » pour télécharger le nombre de mégapixels dans vos appareils photo.

Ce que fait cette technologie, c’est combiner 4 pixels en un, en utilisant des techniques améliorées de conversion photoélectrique et de collecte de lumière pour fusionner les pixels adjacents en un seul.

En d’autres termes, les pixels individuels ne sont pas aussi grands que ceux des capteurs plus petits, mais lorsqu’ils sont combinés, ils permettent d’avoir des pixels de plus grande taille qu’en plus, ils sont capables de capturer plus d’informations et tout cela sans avoir à augmenter la taille de la photo autant, comme c’est le cas lorsque nous tournons à la taille normale.

Ainsi, par exemple, un capteur de 48 mégapixels prend des photos en 12 mégapixels, un capteur de 64 mégapixels en fait 16 mégapixels et les nouveaux capteurs des terminaux Xiaomi de 108 mégapixels leur font, en fait, 27 mégapixels.

Si nous nous concentrons sur enregistrement video La principale cause qui nous amène à obtenir un meilleur résultat avec un terminal avec un objectif de 12 mégapixels tel que l’iPhone 12 est l’enregistrement vidéo nécessite un faible nombre de pixels, puisque, par exemple, pour enregistrer une vidéo en résolution 4K, nous n’aurions besoin que d’un objectif de 8 mégapixels.

Donc plus de mégapixels ou meilleur capteur?

La plupart des fabricants de téléphones Android ont tendance à inclure des caméras avec une résolution plus élevée dans leurs terminaux les plus récents, car les mégapixels sont une mesure de la qualité des photographies que tout le monde connaît et c’est pourquoi c’est un fait qui se démarque généralement dans les présentations de ses terminaux haut de gamme.

Pour décider si un smartphone avec un appareil photo avec plus de mégapixels ou un appareil photo avec un capteur de meilleure qualité est meilleur, nous devons prendre en compte deux points clés: le budget et l’utilisation que nous allons lui donner aux caméras de notre terminal mobile.

Cela signifie que si nous aimons la photographie ou si nous avons besoin de prendre des photos de haute qualité pour notre travail, cela nous compensera pour acquérir un terminal haut de gamme avec Android comme le Samsung Galaxy S21 ou le Xiaomi Mi 11 ou le dernier appareil Apple, l’iPhone 12.

Samsung prévoit de lancer des téléphones mobiles avec des appareils photo de 600 mégapixels

Mais si, au contraire, nous prenons des photos sporadiquement et que nous n’avons pas un budget très élevé, notre meilleure option est d’opter pour un terminal de milieu de gamme ou moyen-haut avec un objectif avec un grand nombre de mégapixels comme le Redmi Note 10 récemment introduit, qui sont les premiers de cette série à avoir un appareil photo principal de 108 mégapixels.

