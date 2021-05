Point de discussion: à quoi jouez-vous ce week-end? – Numéro 378

Bon chagrin, comment est-ce la fin du mois de mai déjà? Après l’année la plus lente jamais enregistrée en 2020, celle-ci est absolument explosive. Clignez des yeux et ce sera encore Noël.

Sammy Barker, éditeur

Je suis retourné à Steep, donc je vais probablement me détendre un peu ce week-end. J’ai beaucoup de choses pour me tenir occupé, alors j’imagine que je vais rebondir un peu.

Stephen Tailby, rédacteur en chef adjoint

Même si j’aimerais passer le week-end à travailler sur mes compétences en esquive dans Knockout City, j’ai un autre jeu à revoir. Je vais me familiariser avec Stonefly – 10 points si vous pouvez me dire de quoi il s’agit.

Liam Croft, rédacteur adjoint

Je suis toujours en train de me frayer un chemin dans Mass Effect 2, mais je dois jouer quelque chose à côté pour éviter le burn-out. Je vais commencer Psychonauts ce week-end.

Jamie O’Neill, critique

En 1989 ou 1990, j’ai lu pour la première fois l’histoire d’un patineur professionnel talentueux nommé Jason Lee dans un magazine appelé Read and Destroy (RAD). Des années plus tard, j’ai été surpris de voir Jason Lee jouer dans Mallrats, alors ma nostalgie de Mallrats me pousse à essayer un récent beat-’em-up PS4 inspiré de 8 bits appelé Jay et Silent Bob: Mall Brawl.

C’est ce à quoi nous jouons ce week-end, alors. Mais qu’en est-il du reste d’entre vous? Comme toujours, faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.