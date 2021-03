Knightmare Joker Image a Zack Snyder louant le retour de Jared Leto dans Justice League

Zack Snyder a partagé une nouvelle photo des coulisses via son compte Vero, mettant en vedette Jared Leto dans son nouveau look déformé et insensé de Justice League de Zack Snyder, avec le réalisateur tirant aux côtés du méchant à l’aide d’une caméra portative. La photo a été publiée avec une légende, plutôt un « Merci » à Leto, où Zack Snyder dit qu’il apprécie la contribution de Leto au film, ainsi que le plaisir qu’il a eu à travailler avec l’acteur oscarisé.

Zack Snyder partage un nouveau regard dans les coulisses du Joker de Jared Leto dans le #SnyderCut (Paquet source: https://t.co/wdtZlEee4K) pic.twitter.com/PAP5z0PDzL – DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 10 mars 2021

À première vue, l’image montre probablement Zack en train de tourner la seule séquence publiée du Joker de Jared Leto dans l’épilogue de la bande-annonce du film. Jared est assis sur un tas de rochers avec une voiture derrière lui, et il peut être vu dans son look complètement repensé et sa tenue nouvellement conçue. Jetez un œil à l’image et vous comprendrez que Leto est dans son discours « Nous vivons dans une société » avant de se retourner et de dire « BATMAN ».

Le Joker #SnyderCutpic.twitter.com/xWDU5jT8Fo – Justice League de Zack Snyder (@snydercut) 10 mars 2021

La légende sur la photo dit: « Merci à Jared de m’avoir permis de travailler si près … il se passe tellement de choses avec ce gars que vous devez entrer là-dedans, pour vivre tout cela. »

Jared Leto n’a jamais été dans le film original, mais a ensuite été appelé à se joindre à lui par Snyder lors de la photographie supplémentaire et des reprises pour le Snyder Cut, qui a également vu Ben Affleck, Ezra Miller et Ray Fisher revenir pour reprendre leurs rôles respectifs; tandis que Joe Manganiello et Harry Lennix ont également été amenés à jouer respectivement Deathstroke et Martian Manhunter. Dans sa coupe de 4 heures du film, l’apparition de Jared conduirait à une séquence importante du film, où Joker aurait fait équipe avec les membres de la ligue (les vivants) dans un avenir dystopique sur une Terre gouvernée. par Darkseid et ses sbires.

La conversation de Jared et Ben dans la séquence Knightmare est le régal de Zack pour les fans inconditionnels. Zack Snyder a dit plus tôt que c’était toujours son désir de réunir ces deux personnages dans sa version du DCEU. Il a également exprimé que ne pas avoir Joker dans le Snyder Cut, qui a été le résultat d’un mouvement de fans, aurait été une injustice pour les vrais partisans de son travail et Ligue de justice.

L’apparition de Jared figurera dans la seule nouvelle scène que Snyder a tournée pour sa coupe de Ligue de justice, qui est défini dans la chronologie de Knightmare. Les réactions à l’égard du point de vue de Jared Leto sur Joker ont été très mitigées et source de division, probablement à cause de la comparaison excessive de sa version avec la représentation de Heath Ledger dans Chris Nolan. Le Chevalier Noir. Ajoutant à la critique, son rôle dans David Ayer Suicide Squad a également été la proie des décisions du studio, ce qui a conduit Ayer à supprimer une grande partie du temps d’écran de Leto. Pour cette raison, depuis Justice League de Zack Snyder était le feu vert, il y a eu un appel modéré pour publier le « Ayer Cut » de Suicide Squad.

Néanmoins, regarder le Joker de Jared Leto partager l’écran avec Batman de Ben Affleck devrait être passionnant. Et comme la séquence particulière se déroule dans un tel moment, les fans peuvent en attendre n’importe quoi. Il y a eu plusieurs spéculations selon lesquelles ce Joker ne sera pas seulement un personnage repensé, mais ses traits et caractéristiques différeront de ce que le public a vu plus tôt. De plus, la relation entre le Joker de Leto et Batman serait ici complexe, car Batman devrait faire équipe non seulement avec un maniaque criminellement fou, mais aussi avec le meurtre de son protégé, Jason Todd.

L’attente pour assister à la nouvelle personnalité de Joker et à sa nouvelle caractérisation est presque terminée. Justice League de Zack Snyder sera bientôt diffusé sur HBO Max et d’autres partenaires mondiaux de streaming et de VOD à partir du 18 mars 2021.

