Elon Musk animera «  Saturday Night Live  » avec l’invitée musicale Miley Cyrus

janod Confetti Music Ensemble de musique live 5 pièces - Rouge

Le set de musique Confetti de Janod contient des jouets musicaux en bois adaptés aux enfants de 3 à 8 ans. Confetti stimule tous les sens et permet aux plus jeunes musiciens de se familiariser avec l'improvisation musicale. L'ensemble contient 1 batterie, 1 guitare, 1 harmonica, 1 trompette et 1 clap clap.