Les artistes deviennent partenaires d’une collection multicolore

Renner lance une collection spéciale développée par l’équipe stylistique de la marque en partenariat avec des artistes brésiliens. Baptisé «Somos Arte», le projet comporte des pièces signées par Ecran Studios, Felipe Morozini, Karen Hofstetter, Letícia Moreno et Priscila Barbosa et se déroule en conjonction avec une série d’actions culturelles.

La collection comprend des pièces féminines et masculines, avec des options de t-shirts, shorts, accessoires, chaussures et vêtements de plage. Les prix n’ont pas été dévoilés, mais il est déjà possible de retrouver une partie des pièces dans l’e-commerce de la marque. Un chemisier brodé créé par Karen Hofstetter, par exemple, coûte 79,90 R €.

La proposition est que le consommateur puisse porter de l’art au quotidien, en valorisant l’art brésilien. Pour cela, chaque artiste apporte ses références pour la création de pièces avec les caractéristiques de ses œuvres: estampes et couleurs vives d’Ecran Studios, les phrases de Felipe Morozini, les illustrations humanisées de Negapeta, la créativité de Karen Hofstetter et l’art qui déconstruit normes de Pri Barbosa.