Les fans de Mortal Kombat Reboot déclarent que Kano de Josh Lawson vole la vedette

La sortie du Combat mortel Le redémarrage a rencontré des opinions partagées chez les fans lors de sa sortie vendredi, mais la plupart semblent convenir que Josh Lawson l’a absolument tué en tant que Kano. Directement inspiré de la série de jeux vidéo à succès, disent certains fans Combat mortel est le nouveau plus grand film de jeu vidéo jamais réalisé. D’autres sont un peu plus critiques, mais même certains des critiques les plus négatifs ont toujours fait l’éloge des performances meurtrières de Lawson.

Sur Twitter, un fan a publié: « J’ai creusé Combat mortel. Vissez les haineux. Y avait-il des choses qu’ils auraient pu faire mieux? Bien sûr, mais TOUS les films l’ont. À première vue, c’était un film solide. Kano était en fait de loin mon préféré dans le film. «

« [As] quelqu’un qui a joué Combat mortel depuis 1992, je n’ai jamais aimé ni été fan de Kano », dit quelqu’un d’autre. Combat mortel le film vient de changer tout ça! Saint [email protected]& t Josh Lawson est fantastique et [email protected]& roi hilarant! «

« Josh Lawson l’a absolument tué en tant que personnage #Kano qui se démarque », a tweeté un autre téléspectateur satisfait.

Voulant voir beaucoup plus de Lawson en tant que Kano, un autre fan a déclaré: « Après avoir regardé #MortalKombatMovie, tout ce que je sais, c’est que je veux un film dérivé de la préquelle de Kano Black Dragon. »

Une personne l’exprime de manière plus humoristique en écrivant: « RUPTURE: L’acteur qui a joué Kano dans le récent film Mortal Kombat, a été hospitalisé pour des maux de dos dus à la transmission de l’intégralité du film. »

« J’ai vraiment apprécié Mortal Kombat. C’était comme un dessin animé du samedi matin dans tous les bons sens. Kano a volé la vedette », lit-on dans une autre mini-critique. « Je n’ai aucune idée de la réaction à ce film, mais c’est mon avis et je m’y tiens. »

Et le lutteur professionnel AEW Evil Uno a tweeté: « Evil Uno pensait que le nouveau film Mortal Kombat était très amusant. Kano est de loin le MVP. »

Avant la sortie du film, l’acteur de Kano Josh Lawson a parlé de son rôle dans Combat mortel avec ComicBook.com. Les fans n’avaient pas encore vu ce qu’il voulait dire, mais selon l’acteur, le rôle était tout aussi amusant à jouer qu’il en avait l’air, compte tenu de son sens de l’humour et de son manque total de morale.

« Je pense que beaucoup de gens diront que c’est amusant de jouer le méchant. N’est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi est-ce amusant d’être méchant? Je pense que c’est la permission de dire et de faire les choses que nous ne pouvons pas dans la société civile, » Lawson a dit. « Kano n’a pas ce filtre. Il est égoïste, il est avide, il est opportuniste, et il y a quelque chose d’amusant à obtenir la permission de le faire. Ouais, nous ne le faisons jamais dans la vie, et nous ne devrions jamais le faire. »

Le producteur Todd Garner a également expliqué que la présence de Kano ne laissait aucune place à une autre grande personnalité comme Johnny Cage, c’est pourquoi Johnny n’est pas apparu dans le film. Maintenant que les gens voient la performance de Lawson dans le rôle, les commentaires de Garner ont beaucoup plus de sens. Pour voir de quoi tout le monde parle, vous pouvez attraper Lawson en tant que Kano dans Combat mortel, qui joue maintenant dans les salles et sur HBO Max.

