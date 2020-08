Elon Musk a présenté (avec un cochon) Neuralink, la puce pour connecter les ordinateurs et les cerveaux

Elon Musk a prouvé son travail Neuralink, l’appareil pour connecter nos cerveaux à des ordinateurs, lors d’une conférence où l’implant en fonctionnement connecté au cerveau d’un porc a été montré pour la première fois. Il ne l’a pas fait pour lever des fonds ou pour présenter le produit au public: toute la conférence, comme Musk l’a souligné à plusieurs reprises, visait à attirer les employés. Pour le développement de l’appareil, en effet, Neuralink avait besoin d’ingénieurs, d’experts en robotique et de vétérinaires que la présentation souhaitait attirer vers ce projet particulier.

Au centre de la démonstration se trouvait Gertrude, un porc avec un Neuralink implanté dans le cerveau qui a été utilisé pour démontrer l’efficacité, la non invasion et la sécurité de la puce. En bref, il s’agit de un petit disque de la taille d’une pièce de monnaie insérée à la place d’une partie du crâne et reliée au cerveau par de minuscules câbles d’un vingtième de cheveu épais et de 43 millimètres de long. L’objectif de cet appareil est de résoudre les problèmes neurologiques qui affectent les humains à mesure qu’ils vieillissent, tels que la perte de mémoire, la perte auditive, la paralysie, la cécité, la dépression, l’insomnie, la douleur extrême, l’épilepsie, l’anxiété, la dépendance, les accidents vasculaires cérébraux et les dommages au cerveau. “Ils peuvent tous être résolus avec un Neuralink”, a expliqué Musk.

Pour le moment, cependant, le magnat a montré le fait que le Neuralink inséré dans le cerveau du porc utilisé pour le test est capable de se connecter aux neurones liés à son museau, recevant un signal à chaque fois que l’animal renifle ou mange quelque chose. aliments. L’appareil peut se connecter au smartphone de l’utilisateur et oui se rechargera sans fil pendant la nuit. L’aspect fondamental de la confidentialité a également été défini comme une priorité par l’équipe et l’entreprise travaille déjà avec des experts en cyber-pénétration pour protéger les données neurologiques cryptées. Quant à la procédure d’installation de l’appareil, tout sera géré par un robot spécial qui procédera à l’installation en moins d’une heure sans avoir besoin de recourir à une anesthésie générale. «Si vous avez commercialisé un smartphone, une montre intelligente ou tout autre appareil électronique, veuillez nous contacter et envisager de travailler avec nous», a conclu Musk. “Vous n’avez pas nécessairement besoin d’avoir une expérience en neurosciences.”