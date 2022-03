Sony crée des comptes sur les réseaux sociaux pour Madame Web

Le producteur photos sony vient de lancer les comptes officiels des réseaux sociaux de « Madame Web » une des productions en développement par la compagnie. Le spin-off de homme araignée, a été fait avec des comptes officiels et vérifiés sur Twitter, Facebook et Instagram. Les profils n’ont qu’une image avec le texte »Madame Web » sans aucun logo notable, ne pouvant lire dans sa description que »Madame Web arrive en salles ». Sans connaître encore l’intrigue, le film mettra en vedette dakota johnsonainsi que d’autres stars comme sydney sweeney, connue principalement pour son rôle dans la série à succès »Euphoria ». Les enregistrements devraient commencer en 2022.

» Madame Web » a été signalé pour la première fois en 2019, où il a été confirmé qu’il avait un scénario écrit par Matt Sazama et Bruk Sharpless, auteurs du prochain » Morbius ». Madame Webb est un personnage de Marvel Comics qui a fait ses débuts dans les années 1980 The Amazing Spider-Man # 210.

Créée par Denny O’Neil et John Romita Jr., Cassandra Webb est une mutante qui a les capacités de télépathie et de clairvoyance, mais souffre de myasthénie grave, une maladie neuromusculaire qui l’a laissée aveugle, paralysée et sous assistance respiratoire. Même avec son état, il utilise ses capacités psychiques pour aider des héros comme Spider-Man à trouver des réponses sur certains méchants.

Avant sa mort, Cassandra a transféré ses pouvoirs à Julia Carpenter, qui deviendrait la deuxième incarnation de Spider-Woman, développant finalement ses pouvoirs pour devenir Madame Web. Le personnage est également apparu dans d’autres productions telles que des séries animées, afin d’unir les différents héros araignées d’autres mondes.

La productrice de Spider-Man, Amy Pascal, a récemment expliqué où les films dérivés de Spider-Man de Sony, qui incluent Morbius, Venom et maintenant Madame Web, se situent par rapport à l’univers cinématographique Marvel.

« Eh bien, il y a l’univers Marvel, qui est un conteneur, puis il y a les films Spider-Verse, qui sont différents, et puis il y a l’autre univers où se trouvent les personnages de Sony », a-t-il déclaré. « Nous sommes tous très respectueux les uns des autres et nous travaillons ensemble et nous nous assurons que nous sommes juste additifs. »

Sony Pictures a lancé sa franchise de retombées Marvel en direct avec des films centrés sur les méchants de Spider-Man, à commencer par « Venom » de 2018, avec des épisodes à venir tels que « Morbius » et « Kraven the Hunter ». Sony a récemment ajouté deux films sous le nom « Untitled Sony/Marvel Universe » à son calendrier de sortie 2023, qui devraient sortir en salles le 23 juin 2023 et le 6 octobre 2023, respectivement.