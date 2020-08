“J’ai serré ma mère dans mes bras”: l’homme a été incarcéré à tort pendant 37 ans

Après près de quatre décennies de prison, un homme de 55 ans est libéré – après que des échantillons d’ADN l’ont disculpé. Mais il ne ressent pas de haine après toutes ces années. Au lieu de cela, il salue d’abord chaleureusement sa mère.

Un homme condamné à tort à la perpétuité a été libéré de prison en Floride après 37 ans de prison. C’était un “sentiment de soulagement écrasant”, a déclaré jeudi le jeune homme de 55 ans (heure locale) lors d’une conférence de presse peu après sa libération de l’établissement correctionnel de Hardee. Il n’est pas amer, car quiconque a de la haine dans son cœur ne peut plus ressentir de joie. Immédiatement après sa libération, il a réalisé son plus grand souhait: «J’ai serré ma mère dans mes bras». Maintenant, il est seulement heureux de pouvoir rentrer chez lui dans sa famille.

Selon les médias, la raison de la libération anticipée est la découverte récente d’échantillons d’ADN qui soulagent l’homme de 55 ans. L’homme a été arrêté en 1983 après le viol et le meurtre d’une jeune fille de 19 ans à Tampa. Un juge a d’abord prononcé la peine de mort, puis commué la peine en réclusion à perpétuité.

En raison de doutes sur les preuves, l’organisation Innocence Project a pris connaissance de l’affaire en 2018. Cela a ensuite amené l’affaire à réexamen, selon une déclaration de l’organisation, qui tente de prouver l’innocence de l’accusé à l’aide d’analyses ADN. L’homme avait été reconnu coupable d’une blessure au visage de la victime qui a été faussement identifiée comme une morsure et ressemblait à son empreinte dentaire.

Au début du mois d’août, des échantillons d’ADN ont été découverts en médecine légale qui n’ont pas été utilisés dans le procès à l’époque et ont alors été considérés comme détruits, a rapporté le New York Times. Ils contenaient donc la constitution génétique de deux hommes – mais pas celle de l’homme de 55 ans. Jeudi, un juge a annoncé sa libération immédiate et, en septembre, le tribunal se prononcerait sur l’annulation complète de la peine prononcée contre lui, selon le Tampa Bay Times.