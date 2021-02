Billie Eilish parle de l’expérience de tournage de son documentaire

Ce vendredi 26 février, il atteindra le catalogue de Apple TV + « Le monde est un peu flou», Documentaire produit et réalisé par Coutelier RJ qui prend comme point central la vie et la carrière de la chanteuse pop Billie Eilish, compilant du matériel de ses tournées et de sa routine personnelle dans un processus qui a pris un peu plus de trois ans.

Lors d’une récente apparition sur ‘The Late Show avec Stephen Colbert‘, la chanteuse a offert ses impressions sur le processus permettant à une équipe de tournage de continuer sa vie en dehors de la scène, la décrivant comme « invasive mais très amusante ».

«En tant qu’êtres humains, je pense que nous avons tendance à nous sentir un peu hors de propos tout le temps. Je pensais même que c’était très invasif et beaucoup à certains moments, parfois je pensais juste «Il faut continuer». C’était amusant ». Eilish Il a également partagé un extrait montrant comment il a reçu ses multiples nominations aux Grammy Awards en compagnie de sa mère.

C’était amusant d’avoir des gens là-bas qui regardaient littéralement votre vie, car il n’y a rien de tel. Il n’y a rien dans la vie qui soit pareil. J’ai presque adoré, pour être honnête.

Le chanteur considère également que c’était un «mode de vie étrange», mais souligne que l’équipe de production a été très respectueuse dans la façon dont le projet a été développé: «Si je disais: ‘Eh bien, je ne peux pas faire ça maintenant’ , ils Ils partaient, ce qui était super. Et c’était très nécessaire ». Lorsqu’on lui a demandé si le résultat final a réussi à capturer une représentation du Billie Eilish réel, elle répondait: « Je pense que je suis. »

«Bien qu’il soit très important de savoir, en tant que membre du public de ce documentaire et de tout autre documentaire, d’être très conscient du fait que ce n’est pas tout. Vous voyez une tranche de ma vie à ce moment-là. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là », a-t-il déclaré.

La chanteuse a également exprimé son inquiétude dans le montage final que c’était « très irritant » au moment du tournage, ce qui a rendu le documentaire très difficile à regarder. Il travaille actuellement avec son frère Finneas sur leur deuxième album studio, qui devrait sortir cette année.