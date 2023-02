Attraper une licorne dans Hogwarts Legacy vaut des cheveux de licorne

Il n’y en a probablement pas de mieux connu créatures mythiques que Licorne. Ok, peut-être le bon vieux Dragon? Mais la licorne est avec beaucoup d’entre nous depuis l’enfance. Je dirai simplement La Dernière Licorne, un vrai classique.

Et le Bêtes magiques Bien sûr, il joue également un rôle dans le RPG d’action L’héritage de Poudlard.

Dans cette solution, nous vous disons tout sur la licorne. puis-je le monter puis-je l’attraper

Tout sur la licorne dans Hogwarts Legacy

Puis-je utiliser une licorne comme monture ? Non, vous ne pouvez pas monter une licorne dans Hogwarts Legacy. Si vous souhaitez en savoir plus sur les montures du jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide de montage.

puis-je attraper une licorne Oui, comme beaucoup d’autres bêtes magiques, la licorne peut être attrapée. Et vous devriez aussi !

Mais cela n’est possible que si vous avez le vivarium dans le salle des envies avez déverrouillé ce qui vous donne accès au sac à pression accorde. Alors jouez jusqu’à ce que vous arriviez au point de l’histoire principale où vous attraper des bêtes magiques.

Où trouver des licornes dans Hogwarts Legacy ?

Il n’y a pas beaucoup d’endroits dans Hogwarts Legacy où vous pouvez rechercher une licorne. Mais sans surprise on trouve une place dans le forêt oubliée.

Vérifiez l’emplacement ci-dessous sur la carte si vous souhaitez vous rendre rapidement à destination.

Vous frayez mieux à Point de puces à Upper Hogsfield et vole de là vers Ouest.

Comment puis-je attraper une licorne?

Comme pour tout animal, vous pouvez également ouvrir la licorne sorts spéciaux mis, ce qui vous permet de l’attraper plus facilement. Dans le cas de la licorne, nous recommandons que Glacius Magique de Glace. Avec lui, vous pouvez la licorne congeler pendant une courte période.

Malheureusement, congeler une fois ne suffit pas. Parce qu’il six points avec le sac à pression besoins, nous avons besoin d’au moins un de plus deuxième fois sur Glacius et congelez-le temporairement.

Si vous avez préparé la licorne en conséquence, vous n’avez besoin que du enflammer le snapbag et l’aspirateur de poche fait le reste du travail, à condition que vous appuyiez rapidement sur le bouton approprié après chaque orbite.

Quels objets les licornes ont-elles ? Si vous attrapez des licornes et que vous en prenez soin (nourriture et affection) dans la salle sur demande, elles vous donneront l’ingrédient cheveux de licorneavec lequel vous votre améliorer l’équipement peut. Ici chez nous Guide des bêtes vous apprenez tout sur les créatures mythiques magiques.