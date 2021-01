L’actrice de Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo, produira une nouvelle série pour ABC

Ellen Pompeo, star de Grey’s Anatomy, produira une nouvelle série pour ABC. Ce sera une adaptation de Paradise, la trilogie romanesque d’Elin Hilderbrand.

La nouvelle série de Pompeo s’appellera L’hiver au paradis, le même nom que le premier des trois livres de Hilderbrand. Les frères André et Maria Jacquemetton seront en charge de l’adaptation des scripts.

La trilogie Paradise est composée des livres L’hiver au paradis, ce qui se passe au paradis et les troubles au paradis. Le premier livre a été publié en 2018 et le plus récent a fait ses débuts en octobre 2020. Les romans de Hilderbrand se sont vendus au total à 10 millions d’exemplaires.

La série est centrée sur Irene Steele, une femme qui vit heureusement mariée dans une maison de l’Iowa City. Cependant, lorsque son mari meurt mystérieusement, Irene apprend qu’il mène une double vie secrète avec une autre famille sur la lointaine île des Caraïbes de Saint-Jean.

Alors que la femme dénoue un réseau d’intrigues et de tromperies, et alors qu’elle et ses enfants sont attirés par la culture insulaire vibrante, ils doivent faire face à la vérité sur leur famille et leur avenir. Pompeo produira le spectacle aux côtés de Laura Holstein.

Pour le moment, on ne sait pas qui fera partie du casting principal et qui dirigera les épisodes de la série. Ellen Pompeo continue d’enregistrer les nouveaux épisodes de la saison 17 de Grey’s Anatomy, également diffusés sur ABC.

Quand est-ce que Winter in Paradise est diffusé sur ABC?

Une date de première possible pour le nouveau spectacle d’Ellen Pompeo n’a pas été révélée pour le moment. Cependant, on s’attend à ce que la production débute au milieu de cette 2021, Winter in Paradise pourrait donc sortir plus tard cette année ou au début de 2022.