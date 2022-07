C0d3rs, la série Prime Video idéale pour les passionnés d’informatique

Amazon Prime Vidéo

La plateforme de streaming s’est associée à IBM pour créer une émission de téléréalité axée sur le tournoi de programmation le plus important d’Amérique latine.

©IBMLa série a été présentée à Puerto Madero, Buenos Aires.

Dans C0d3rsune des nouvelles séries lancées par Amazon Prime Vidéo en association avec IBMun événement de présentation a eu lieu à Buenos Aires où spoilers était présent. Si vous aimez les ordinateurs et que vous souhaitez vous initier à la programmation, vous ne pouvez pas vous arrêter de regarder les 8 épisodes qui font partie de ce télé réalité qui a capturé tout ce qui s’est passé dans l’édition du Championnat des codeurs de 2020, le concours de programmation le plus important de toute l’Amérique latine.

Lors de la présentation de C0d3rs, Grace Di Radodirecteur du marketing pour IBM, a souligné que les progrès technologiques ont considérablement augmenté au cours des deux dernières années. En fait, il a souligné qu’à la suite de la quarantaine, la numérisation s’est étendue à un niveau similaire à celui de la décennie précédente. En fait, il a souligné qu’à l’avenir, environ 133 millions de nouveaux emplois apparaîtront grâce à la combinaison de nouveaux rôles et de nouvelles technologies. Dans ce contexte, de IBM ils ont pensé à la « besoin de dire ce qui se passe dans l’industrie technologique ».

C’est ainsi qu’ils ont rejoint Laboratoire d’histoires Oui Ovilgyavec l’idée de faire une mini-série comme un télé réalité qui raconte tout ce qui se passe dans le championnat de codage dans lequel environ 60 000 développeurs de toute la région se sont présentés. L’idée de départ était de faire un documentaire, qui leur paraissait ‘un format plus direct’‘, mais quand ils ont pensé au public, ils ont changé le format et cette mini-série de 8 épisodes a vu le jour, qui peut maintenant être vue dans son intégralité sur Première vidéo.

L’événement s’est déroulé sur 42 jours où différents codeurs Ils ont travaillé dur pour se qualifier pour la grande finale. Pour égaliser la concurrence, IBM mis à la disposition des participants des tutoriels (qui sont aujourd’hui visibles par toutes les personnes intéressées) et il a été prévu que l’intelligence artificielle de l’entreprise, Watsonétait celui qui suivait la progression des participants et qui était le meilleur d’entre eux.

Pour présenter ce projet de mini-série qui a atteint Amazon Prime Vidéo, IBM était associé à Ogilvy et Story Lab. Constance Archain, Chef de l’exploitation d’Ogilvyétait en charge du concept créatif. « Les codeurs ils sont passionnés et créatifs »assuré lors de l’événement, en plus de préciser que « leur montrer était une bonne façon de les honorer ». À côté de Laboratoire d’histoires était le co-fondateur de cette société en charge de la production, palais de diego. « Au fur et à mesure que nous connaissions les histoires des participants, nous avons trouvé de belles histoires de vie qui ont transformé et promu et nous ont fait penser que nous devions aller à la réalité »il expliqua.

Penser à qui pourrait être chargé de conduire le télé réalitén’a pas tardé à proposer le nom d’une actrice proche du monde de la technologie et jeu vidéo. l’élu était Bianca Comparatostar brésilienne renommée qui a été vue dans des fictions telles que 3% Oui Avenue du Brésil. Avec cette figure comme visage principal, C0d3rs a été lancé dans toute l’Amérique latine par Première vidéo et on s’attend à ce qu’il puisse être vu partout dans le monde dans les années à venir.

Parmi les concurrents de l’édition de Championnat des codeurs 2020 il y avait 50 finalistes brésiliens et 50 hispanophones. Dans la ville de Buenos Aires étaient présents Bruno Volcovinsky et Melquis Ferrer (originaire du Venezuela mais basé en Argentine). Volkovinskiqui a souligné l’importance de la persévérance en compétition, s’est entretenu avec spoilers sur la fiction et les programmeurs. Quelle est la réalité des personnages vus dans les films et sur le petit écran ? « J’aimerais que la programmation soit comme dans les films : avoir un écran noir et des lettres blanches qui tournent. Parfois c’est vrai, mais à 99% ce n’est pas le cas. Car le travail consiste à réfléchir, à trouver des solutions qui ont du sens. Qu’il existe un raisonnement logique qui vous mène à la solution. Il ne s’agit pas de copier-coller, mais de réfléchir. Ce processus de réflexion est ce qui prend le plus de temps.assuré Volkovinski.

