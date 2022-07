Michael Caine a été pris pour un trafiquant de drogue

Hollywood

L’acteur qui incarnait Alfred dans la trilogie Batman de Christopher Nolan a révélé une drôle d’histoire qu’il a dû vivre lors d’un tournage aux Philippines.

© GettyL’acteur a 89 ans.

Parfois, les acteurs ne sont pas à l’abri des préjugés ou d’être les personnes les plus célèbres du monde. Vous pouvez être devant une icône de Hollywood que quelqu’un sans grande connaissance de la culture pop va penser quelque chose de mal s’il trouve un aspect négatif à souligner. Pour preuve, il suffit de mentionner l’histoire qui Michel Caïn rappelé sur son chemin à travers Le spectacle de Graham Norton, où il a révélé qu’il avait été pris pour un trafiquant de drogue ! et sans savoir qu’il était acteur cinéma.

L’acteur qui a joué alfred pennyworth dans la trilogie cinématographique réalisée par Christophe Nolan Il évoque la drôle de curiosité qui l’a touché lors d’un tournage pour lequel il a dû partir en voyage aux Philippines. Précisément, il a parlé de son passage à Manille, la capitale dudit pays, où il a été invité à une fête au cours de laquelle il n’a pas été si bien accueilli par l’organisateur de l’événement, qui ne savait apparemment pas très bien qui était ce l’acteur était.

« Je tournais un film aux Philippines. J’étais à Manille. Nous avons été invités dans cette maison très élégante et chère. C’était une fête et j’ai été présenté aux gens, à l’alcool et tout ça. L’hôtesse se tenait là et elle me lançait un regard assez laid, considérant que j’étais un invité, vous savez. »expliqué Michel Caïn. Puis, il se souvint qu’au moment où il fut laissé seul, l’hôtesse décida de l’appeler pour qu’il s’approche.

« Je l’ai approché et il m’a dit : ‘Es-tu un trafiquant de drogue ?' »a rappelé l’acteur Homme chauve-sourisce qui a fait éclater de rire toutes les personnes présentes. Puis, il a révélé quelle était l’origine du malentendu. « Pourquoi tout le monde t’appelle ‘Ma cocaïne’? »a demandé à l’hôtesse de la fête, qui avait mal compris ce que les gens lui disaient, que c’était son nom, Michel Caïnqui pour certains accents très fermés peut ressembler à la substance illégale mentionnée. « Vous savez que cette histoire est réelle parce que vous ne pouvez pas l’inventer »a déclaré l’acteur en riant.

+ Que s’est-il passé avec le départ à la retraite de Michael Caine ?

En 2021, il y a eu un malentendu qui est rapidement devenu viral et a rendu tristes de nombreux followers de l’acteur de 89 ans né à Rotherhithe, au Royaume-Uni. Après une interview, il a cédé radio bbcoù il a parlé du film best-sellers, on pensait que ce serait le dernier projet qu’il ferait en tant qu’artiste professionnel. Après avoir fait le tour du monde, le même Michel Caïn Il a dû sortir et tout clarifier sur ses réseaux à travers une déclaration courte et concise : « Je n’ai pas pris ma retraite et peu de gens le savent ».

