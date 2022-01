Comment regarder « Euphoria » – Saison 2 Episode 4

Dans le précédent épisode de la deuxième saison de « euphorie”, Rue (Zendaya) cherche une nouvelle entreprise tout en aidant à forger une amitié entre Jules et Elliot. De son côté, Cassie (Sydney Sweeney) tombe dans une routine pour attirer l’attention de Nate.

Pendant ce temps, Lexi monte une pièce de théâtre à l’école, Maddy envisage de se remettre avec Nate et Cal (Eric Dane) trouve un but après s’être souvenu de sa vie d’enfant, de ses premiers amours et attractions.

De plus, Rue ne peut plus cacher sa rechute de drogue, mais préfère se concentrer sur l’opportunité commerciale qu’elle a décrochée. Alors que va-t-il se passer dans le prochain épisode de « euphorie” ?

Rue portant sa valise pleine de drogue dans la deuxième saison de « Euphoria » (Photo : HBO Max)

COMMENT ET A QUELLE HEURE VOIR « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 4 ?

Le quatrième épisode de la deuxième saison de « euphorie”, sera la première de ce dimanche 30 janvier 2022 dans hbo max. Chaque dimanche, il y aura un nouveau chapitre de la série créée par Sam Levinson.

PROGRAMME DE LA SAISON 2 DE « EUPHORIA »

Mexique : 20h00

Pérou : 21h00

Colombie : 21h00

Chili : 23h00

Argentine : 23h00

QUE SE PASSE-T-IL DANS « EUPHORIA » SAISON 2 CHAPITRE 4?

D’après le synopsis officiel de « Vous qui ne pouvez pas voir, pensez à ceux qui peuvent » (2×04), quatrième épisode de la deuxième saison de « euphorie», à la fête d’anniversaire de Maddy, les relations sont célébrées et remises en question.

Alors que Jules se tourne vers Elliot pour obtenir des conseils, Cal fait un voyage dans le passé, et Jules, Rue et Elliot (Dominic Fike) jouent à action ou vérité.

Apparemment, dans la bande-annonce du nouvel épisode du deuxième volet, l’un des protagonistes pourrait être en danger, puisque Rue apparaît en train de pleurer en plein enterrement. De plus, le personnage de Zendaya ouvre la valise pleine de médicaments que Laurie (Martha Kelly) lui a donnée.