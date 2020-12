Adorable bébé est en fait une star d’Instagram

Pump était juste à la traîne.

Lil Pump a causé de nombreuses retombées en ligne lorsqu’il est allé sur Instagram avec une photo de lui-même et d’un bébé. La légende de la photo disait: « Bébé maman est pas de la merde ne me laisse pas voir mon fils #fathers bien. » Les médias ont commencé à se demander si Pump avait un enfant que personne ne connaissait, presque comme dans un scénario de Drake. Cependant, il s’avère que Pump était à la traîne (comme d’habitude) avec son poste. Tel que rapporté par TMZ, l’enfant est en fait le fils d’André Malek. Malek est un capitaine de yacht qui opère des charters à Miami. Son fils est en fait assez populaire et possède même son propre compte Instagram. Le bébé reçoit des tonnes de photos avec des filles chaudes et des célébrités aléatoires, selon le site médiatique. Pump était dans les médias il n’y a pas si longtemps pour son soutien à Donald Trump, mais est resté plutôt silencieux depuis. « Je viens ici pour dire, Monsieur le Président, j’apprécie tout ce que vous avez fait pour notre pays », a-t-il déclaré avant les élections. « Vous avez ramené les troupes à la maison et vous faites la bonne chose. MAGA 20, 20, 20, n’oubliez pas cela. N’oubliez pas cela. Et, ne votez pas du tout pour Joe endormi. » Était-ce aussi un troll?