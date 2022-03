Marvel Studios pourrait travailler sur un redémarrage de Daredevil

Il parait Studios Marvel il n’a pas encore fini l’histoire et ses plans avec » Casse-cou », car il a récemment été signalé que le producteur travaillait sur un redémarrage de la série acclamée. D’accord avec Production hebdomadaireéditeur industriel dédié aux films et séries, Marvel Studios vient de lister un projet simplement décrit comme » Redémarrage de Daredevil ».

Cette nouvelle production rejoint le grand nombre de projets qui ont déjà été confirmés pour entrer en production, certains comme »Deadpool 3 », »Madame Web », et « Kraven le chasseur ». Alors que de nombreux fans étaient indécis quant à l’avenir de »Daredevil » dans les films Marvel sous la marque Disney, après l’annulation de la série »Daredevil » par Netflix, le caméo de Matt Murdock dans « Spider-Man : Pas de retour à la maison »a révélé que Marvel avait encore d’autres plans pour cox charlieprotagoniste de la série précédente.

Le président de Marvel Studios, Kévin Feig, a confirmé que si « Daredevil » réapparaissait dans le MCU, Cox reprendrait le rôle d’avocat devenu justicier. Au-delà de cela, le patron de Marvel n’a pas précisé quand le personnage bien-aimé ferait son retour triomphal.

Si le redémarrage de Daredevil devait devenir réel, les fans peuvent s’attendre à ce qu’il arrive sur la plateforme de streaming. Disney+la nouvelle maison de toute la saga de » The Defenders », qui était auparavant dirigée par Netflix. Alors que certains pensent que le redémarrage limitera Daredevil à une note appropriée pour tous les publics, Cox a déclaré qu’il ne considérait pas nécessairement cela comme une limitation.

« Je suis tellement fan de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent que je ne les sous-estimerais pas du tout », a déclaré Cox. « Donc, s’ils voulaient faire une version plus familiale de ‘Daredevil’, je les aiderais à trouver un moyen de le faire qui corresponde totalement à tout ce que nous avons fait. Et peut-être qu’il y a un peu moins de sang , il y a peut-être un peu de n’importe quoi, mais je les aide à le faire.

S’il a déjà été confirmé que Charlie Cox serait à nouveau Daredevil, on n’en sait pas beaucoup plus sur l’avenir du super-héros dans les nouvelles productions Marvel. Cependant, l’acteur a déclaré qu’il en savait « un peu » sur ce que Marvel Studios avait prévu pour Daredevil, mais n’en a pas dit beaucoup plus sur le sujet lorsqu’il s’agit de parler de l’avenir du personnage.